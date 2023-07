OrsiKiller Exxx..Polzive!!! 2 asini uccisi in pochi giorni. In Friuli è allarme Orsi. Duro attacco all’assessore Zannier: “La regione conosce la situazione e non fa niente”.

Martedì scorso a Roncone in provincia di Trento un orso ha massacrato e sbranato un asinello. Ieri l’altro, venerdì, a Sauris (Ud) uno stesso esemplare ha ferito a morte un asinella. L’allevatore (Maurizio Fuchs) pensava di salvarla e aveva chiamato i vigili del fuoco di Tolmezzo. L’animale era caduto in un dirupo e i soccorritori erano riusciti a tirar su la bestia grazie all’intervento di un elicottero. L’allevatore, sconsolato, ha detto: «L’ho trovata in condizioni terribili. Speravamo di riuscire a fare qualcosa, nonostante la grave e ampia ferita sulla schiena. È intervenuto il veterinario. Ma niente da fare. Era all’11esimo mese di gravidanza, fra un mese sarebbe dovuto nascere l’asinello». Ormai in montagna c’è paura, paura dell’orso; gli escursionisti ora hanno il terrore anche di fare una semplice passeggiata. E la popolazione comincia a mettere in discussione l’atteggiamento i vertici regionali del Friuli Venezia Giulia. Lo stesso allevatore tuona: «La Regione conosce la situazione, questo orso ha un radiocollare. Ma nessuno fa niente, la situazione si è fatta insostenibile. Per noi e per le altre malghe è un tormento. Ci sono anche altri orsi in zona, ma sono schivi e non hanno mai creato disagi. È urgente ora un intervento risolutivo. È una vergogna che chi di dovere non sia ancora intervenuto. Qualcuno dice che bisogna far qualcosa, ma mi sa che qui, finché non succede qualcosa di grave nessuno farà niente». Gli esperti di sentieri e di attività venatoria osservano: “Una volta gli orsi non c’erano, si stava più tranquilli”.