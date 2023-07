AssessoreRubizzone Exxx…Polzive!!! Il direttore del Messaggero Veneto difende la scelta di aver pubblicato il nome dell’assessore di Dignano alticcio. Magistrale: E’ lecito che chi ha responsabilità pubblica salga in macchina dopo aver bevuto?

Il caso aveva sollevato un polverone in tutta la Comunità Collinare. A Udine un assessore del comune di Dignano era passato col rosso e aveva tamponato una vettura. Nulla di grave solo che l’intervento della Polizia Municipale ha rivelato la doglianza: l’amministratore comunale (in foto col presidente della Collinare Bottoni) è stata “pizzicata” positiva all’alcoltest. Ritirata la patente e la vicenda è finita sul giornale diretto da Paolo Mosanghini. Dal comune di residenza dell’assessora, alcuni cittadini si sono lamentati per l’enfasi data al caso. Una lettrice si rivolge al direttore: «Scrivo e mi chiedo: dove inizia la notizia e si ferma il rispetto della privacy? Perché attraverso un articolo si aggiunge la gogna mediatica a quella personale, familiare e probabilmente comunitaria? Perché con poche righe si è rischiato di distruggere la dignità e l’immagine sociale, professionale e politica di una persona per bene, in gamba e con tutta la vita davanti?”. Il direttore del Messaggero Veneto non arretra di un millimetro ed è fermo sui doveri del giornalista e del giornale (peraltro è autore di un ricercatissimo saggio sulla deontologia). Risponde: «è lecito che chi ha una responsabilità pubblica e istituzionale salga in macchina, positivo all’alcoltest, e metta in pericolo la sicurezza sua e degli altri? Io una risposta ce l’ho, forse non è la stessa di chi mi scrive. Ma io resto convinto della mia. Scriviamo tutti i giorni di persone che incorrono in controlli e ne subiscono le conseguenze se non si sono attenute alle regole. Perché non dovrebbe valere per un assessore? Il diritto o l’interesse di cronaca non è a intermittenza, a volte è scomodo, purtroppo. Il gesto di gettare la croce addosso ai giornali lo respingo con forza. Figuriamoci poi i retropensieri su un presunto caso politico, fantasie». Stupisce che lo stesso sindaco, cercando scorciatoie impraticabili, difenda un rappresentante istituzionale che non ha alcun rispetto per le regole e metta in pericolo la vita altrui. .