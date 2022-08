SupeBonusMangiatoia Exxx…Polzive!!! Il Consorzio “Casa Zero” di Nervesa della Battaglia ha tirato un bidone da 24 milioni di euri allo stato. Firmati circa 500 contratti. Sequestri in Veneto e Friuli.

Contratti e lavori eseguiti soprattutto in Friuli. E, dopo l’operazione delle forze dell’ordine, tutto sequestrato. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una frode per oltre 24 milioni di euri. Il meccanismo che un Consorzio con sede nella destra del Piave (Tv) aveva messo in piedi era semplice: L’ente consortile si faceva promotore di numerose commesse che venivano trasformate in contratti, circa 500. Molti in Friuli. I clienti venivano procacciati attraverso una rete di promoter e con inserzioni sui social, soprattutto su Facebook.Come funzionava il magheggio? Grazie alla compiacenza di un ingegnere, con funzione di attestatore, il consorzio trasmetteva all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile) la documentazione che certificava falsamente l’avvenuta esecuzione di lavori oggetto dell’agevolazione. In pratica il professionista firmava e lo stato pagava. In questo caso pagava giacché il committente, in alternativa alla detrazione, può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o cedere a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante. Le investigazioni hanno permesso di acquisire solidi indizi sulla natura fittizia di crediti correlati al Superbonus 110% per oltre 24 milioni di euro, monetizzati dal predetto consorzio presso istituti di credito e intermediari finanziari.