BananeArdenti Exxx…Polzive!!! La festa degli uomini finisce nella mungitrice della politica: Insulti in rete al deputato Novelli per la gara di mangiatrici di banane

Dopo due anni ritorna la formidabile festa degli uomini a Monteprato di Nimis. E dopo due anni rfitorna anche la gara di mangiatrici di banane. Solo che due anni fa nessuno aveva fatto caso. Quest’anno invece, dopo i basabanchi che hanno organizzato una petizione on line, è scesa in campo la politica col deputato Roberto Novelli di Cividale. Lo scandalo è scoppiato fra gli angoli e le interpretazioni della banana che eleva il frutto, anche se un pò piegato, a simbolo della festa. Che poi i furbissimi organizzatori avessero pensato ad una gara di mangiatrici di banane era il minimo sindacale che si potesse chiedere a una festa in cui ad ogni angolo del parco trovi un bigolo. Per l’inevitabile accostamento banana-fellatio, il popolo (non tutti) ha gridato allo scandalo. Scrive l’onorevole Novelli: “Non si tratta di essere moralisti, ma sono convinto ci sia un limite invalicabile: quello del rispetto. E il contest in questione lo supera abbondantemente, svilendo la figura della donna oltre il tollerabile”. Secondo Novelli: “…il messaggio che parte da Monteprato è offensivo e confido che siano gli organizzatori a rivedere il programma, anche in virtù di una totale defezione di concorrenti”. Dal canto loro, alcuni lettori replicano: “La goliardia ha avuto nei secoli ed ha tuttora una sua dignità… Le donne sono quelle che più si divertono della goliardia! Poi si portano a casa, oltre alle banane, anche le pertiche”. Un altro commentatore rileva: “direi che: primo, le banane vengono spelate quindi non c’è problemi di incolumità (lo stesso sarebbe con i ricci di mare .. spero), per secondo credo sia immorale come la coda ai negozi per acquistare i fiori per la festa delle donne …e, last but not the least nelle discoteche e club l’otto marzo succedono cose che a Monteprato il 2 agosto è un ritrovo di boy-scout”. E si prosegue con una lettrice: “Quella festa esiste da prima che io nascessi e se continua ad esserci e ad avere successo, evidentemente, è perché ci sono donne a cui piace quel tipo di goliardia…. Spiegami: dovrebbero vietarla per dei falsi moralismi? Ma per piacere… nessuno manca di rispetto a nessuno; se una non vuole andare a fare la gara non viene costretta, anzi… quindi rivolgiamo lo sguardo ai problemi seri delle donne e non cerchiamoli dove non ci sono”. Basta questo per far capire che la festa sarà un grande successo.