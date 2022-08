GloryToOmar Exxx…Polzive!!! La pagina nera della scomparsa di Monestier: I farisei danzavano sul corpo ancora caldo del direttore per cancellare le ambiguità.

Il suo motto era: ““Cerca sempre di stare dalla parte giusta”. Ma non tutti, collaboratori o lettori, condividevano. Le critiche erano impietose. Che ieri alcuni hanno cercato di coprire facendo largo uso dell’ambiguità. I messaggi di cordoglio li abbiamo visti tutti, preziosi e intensi. Ma si sono letti anche quelli pelosi, densi di ipocrisia e di falsità nei giudizi verso un direttore che faceva il direttore di giornale e non la guida turistica. Messaggi utili alla strumentalizzazione del defunto come pedana di autopromozione usando la figura del direttore famoso per sottolineare la propria esistenza. Altri invece, con più garbo ed eleganza, pur non avendo mai nascosto la difficoltà nei rapporti con Monestier, hanno preferito non commentare. Adieu.