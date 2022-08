LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il contributo di 5.000 euri dei consiglieri regionali leghisti per le politiche fa esplodere la contraddizione della “Lista del presidente” in Fvg.

La richiesta è partita la settimana scorsa dalla sede federale di via Bellerio ed è stata inviata ai capigruppo regionali della Lega: versamento di 5.000 euri a testa per finanziare la campagna elettorale delle prossime politiche. La comunicazione ha raggiunto anche Mauro Bordin (Friuli VG) e Giuseppe Pan (Veneto). Finanziare una campagna elettorale per assicurare la poltrona ai parlamentari leghisti uscenti ha fatto venire l’orticaria ai consiglieri friulani e riaperto il caso “Lista del Presidente” in Friuli. Le ragioni sono spiegate sul Gazzettino.

In Friuli Venezia Giulia il raggruppamento è unitario, guidato da Mauro Bordin. In Veneto invece, la situazione è più complessa: da via Bellerio è stato contattato Giuseppe Pan che è il capogruppo di “Liga Veneta per Salvini Premier”, ma, com’è noto, la maggior parte dei leghisti a palazzo Ferro Fini è iscritta alla lista “Zaia Presidente” il cui speaker Alberto Villanova è anche il portavoce dell’intergruppo “Lega-Liga Veneta”. Una denominazione assunta lo scorso anno per confermare l’unitarietà politica dei consiglieri e far capire che in Veneto non vi sono differenze sostanziali fra “salviniani” e “zaiani”. Per questo motivo, giacché nella lista Zaia Presidente i consiglieri sono tutti di innegabile fede leghista, a sostenere la causa nazionale saranno i 13 eletti con la Lega e i 18 di Zaia Presidente. In tal senso, la richiesta del supporto economico per le politiche ha fatto scattare il cortocircuito in Friuli sull’elaborazione del progetto Lista del Presidente. La differenza con la Lista “Zaia Presidente” del Veneto è abissale. A Palazzo Ferro Fini i 18 eletti con Zaia sono tutti iscritti Lega, in Friuli invece, l’embrione della “Lista del Presidente” non pare vada in questa direzione. Anzi, viene concepita come una scialuppa di salvataggio per coloro che, in Lega o altri partiti in disarmo (Forza Italia), non avrebbero speranze di ritornare in consiglio regionale. E i leghisti? Gli iscritti di fede salviniana (non è un caso che Dreosto punti al parlamento italiano) non condividono questa scelta per il semplice fatto che se alle politiche di settembre la Lega dovesse malauguratamente scendere sotto il 15%, alle regionali del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, paradossalmente, diverrebbe l’avversario principale di Salvini. L’effetto erosione sarebbe devastante. Se ne parlerà a Pontida nel grande raduno leghista che quest’anno cade proprio una settimana prima del voto e in quella circostanza Salvini detterà le condizioni. Il segretario è ancora lui. Curiosità: la cifra contabilizzata fra Veneto e Friuli di raccolta fondi fra i consiglieri regionali in favore della campagna per le politiche sarebbe di 250mila euri (80mila in Friuli e 170mila in Veneto.