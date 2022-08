E’ morto Omar Monestier, direttore de Il Piccolo e Messaggero Veneto.

La notizia è di pochi minuti fa. Stanottte, a causa di un malore che lo ha colpito nella sua casa di Moruzzo (Ud) è morto Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo. Aveva 57 anni.

Venerdì scorso aveva partecipato alla manifestazione del premio “Merit Furlàn” al castello di Arcano (Ud) attribuito quest’anno al condirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. La targa l’aveva consegnata lui stesso commentando: “L’emozione con cui il mio più stretto collaboratore ha ricevuto questo premio è pari all’onore che sento io”.

Da metà gennaio dello scorso anno, nel quadro della riorganizzazione di tutte le testate del Gruppo GEDI News Network del Nordest, Monestier aveva assunto la guida sotto un’unica direzione del Piccolo di Trieste, Gorizia e Monfalcone, e del Messaggero Veneto. Omar Monestier direttore competente e tenace, non faceva sconti a nessuno. Era in sella a Udine in due round dal 2012. Il direttore di Leopost e tutti i collaboratori della testata sono rimasti sconcertati dalla notizia. Esprimono le più sincere condoglianze ai familiari e a tutti i giornalisti del gruppo. Ecco un brano del condirettore Paolo Mosanghini in ricordo di Omar.

“Ciao Omar,

Te ne sei andato all’improvviso nella notte. Ieri eri qui in redazione, con noi, a lavorare ma anche a scherzare, perché, in fondo, lo ricordavi sempre: «Io a far questo mestiere mi diverto ancora». Insieme abbiamo condiviso un pezzo di strada, un percorso non sempre facile ma con la prospettiva e l’obiettivo di trasformare i giornali locali in una comunità e di rendere un servizio – utile – per questa comunità. La tua vitalità cominciava a sprizzare di buon mattino, cosa assai rara per i giornalisti, e diventava un crescendo di whatsapp e messaggi per suggerire, indicare, avvertire, concordare, tenere sotto controllo i redattori e il lavoro che stava crescendo”.