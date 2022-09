SudarioSacrario Exxx…Polzive!!! Salvini in campagna elettorale a Redipuglia. Il direttore Fioretti si presenta in jeans. Fedriga impacciato.

Qui vien giù tutto. I commenti in rete in coda al video pubblicato da Leopost su facebook con la immagini della polenta di Marano, sono impietosi. Lo spunto alla polemica in rete lo offre la visita del leader Matteo Salvini al sacrario di Redipuglia compiuta ieri, dopo il bagno di folla lagunare del giorno prima. Il report di “Repubblica” descrive la visita partendo dall’abbigliamento: “Salvini sale la via Eroica in jeans e Superga bianche, seguito dal governatore Fedriga in grisaglia e cravatta”. «A Redipuglia – afferma Salvini – non c’ero mai stato». Il leader è in Friuli per cercare di recuperare terreno su Giorgia Meloni e già scoppia un caso – secondo Repubblica – perchè dei pochi visitatori sparsi sui gradoni del Sacrario nessuno si avvicina a Salvini per salutarlo. Ai pochi che lo fermano riferisce: “Sto andando a San Daniele, non si può passare da queste parti e non fermarsi”. Fedriga ascolta e sbianca, non dice una parola ma chi c’era assicura che lo sguardo cupo del presidente confermava che attorno alla Lega tira aria di bonaccia; la tempesta sale attorno a questa visita che è stata presentata come “Deviazione occasionale”. Per Fedriga la scadenza non è il 25 settembre ma aprile del prossimo anno. Un crollo di Salvini e della Lega tra 20 giorni aprirebbe scenari nuovi a partire dalle ambizioni di Fratelli d’Italia, se non di guidare la regione, perlomeno di dettare la linea politica in aula con la maggioranza dei consiglieri regionali. Il direttore del Sacrario non poteva ignorare la presenza dell’ex Senatore, tuttavia Massimiliano Fioretti si é presentato in jeans e mocassino.