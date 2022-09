GradoSvergognado Exxx…Polzive!!! Bufera sul sindaco Kovatsch. Il nuovo regolamento ormeggi è stato taroccato. Concessionari presi per il culo. Rischio impugnazione. Grado nel caos.

Pare che anche la showgirl del consiglio comunale, nonché presidente di commissione, Elisa Polo, sia rimasta maluccio nel verificare che il nuovo regolamento sugli ormeggi (577) pubblicato dal comune di Grado è apparso stravolto rispetto a quanto discusso ed approvato nella commissione che lei presiede e poi votato in aula. Un disordine amministrativo che porta a sospettare che dietro alla clamorosa taroccata vi siano interessi legati ad un’aera di amicizie molto vicine alla maggioranza. Insomma il punto nave è drammatico e a rischio impugnazione del documento se non addirittura in Procura. Un flop clamoroso dell’ex collega del sindaco, l’esterno Danese, il maggior esperto di urbanistica che mai abbia messo piede sull’isola. Il regolamento tarocco presenta alcune divergenze ed omissioni rispetto alla precedenza di: collocazione in graduatoria ai pescatori se proprietari di mote, valli da pesca e casoni, punto sparito. Categorie degli utenti appartenenti alla comunità gradese. Punteggi di ogni singola graduatoria: in base alla quota di componenti la collettività gradese rispetto al numero di associati. La premialità ai concessionari che hanno apportato nel corso della durata della concessione migliorìe ai beni di uso civico, e molti altri punti omessi e che non trovano riscontro nel nuovo “regolamento ormeggi”. Un disordine clamoroso sul quale l’opposizione chiede conto e annuncia le vie legali per capire come mai gli amministratori abbiano lasciato scadere i termini del ritiro in autotutela del Regolamento dei titolari di ormeggi. I consiglieri di Liber@, OpenGrado e PD rendono noto che: «il testo finale del sofferto “Regolamento ormeggi” pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Grado NON è quello corretto, ovvero quello votato e approvato in Consiglio Comunale. Tutto ciò è gravissimo: a quasi due settimane dalla pubblicazione sull’albo, ancora non vi è una “errata corrige” di questo atto pubblico. A questo punto, visto l’atteggiamento dei nostri amministratori la domanda sorge spontanea: questo sbaglio è davvero frutto di una svista o è voluto?». I consiglieri insistono: «Parlando del Regolamento Ormeggi non possiamo non sottolineare come il suo iter sia risultato a dir poco rocambolesco: portato una prima volta in consiglio mesi e mesi fa e subito ritirato con motivazioni quasi romanzesche con retroscena velati da minacce di morte poi rivelatesi semplicemente mera incapacità di condivisione dei contenuti con la cittadinanza». Gli esponenti di minoranza ricordano che «durante il consiglio inoltre sono state più e più volte messe in evidenza le ingarbugliate modalità di gestione del regolamento in Commissione Regolamenti, le farraginose modalità di presentazione degli emendamenti in Aula ed infine, le probabili conseguenze di incorretta trascrizione del testo finale. Peccato per la maggioranza però, perché quanto da noi previsto e ripetuto più volte in aula si è per l’ennesima volta tradotto in realtà: un’ulteriore pesante figuraccia di un’amministrazione che, nonostante tutti i nostri moniti, ha prodotto l’ennesimo pasticcio. Pasticcio che abbiamo già fatto presente più di una settimana fa, chiedendo di ritirare il regolamento errato ma da allora tutto tace». A nemmeno un anno dal suo insediamento la maggioranza Kovatsch il quaderno delle doglianze è sempre più grosso. Ed ora si affaccia l’autunno che, come sull’isola sanno benissimo, è la stagione peggiore per le maggioranze.