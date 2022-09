VelenoFriulano Exxx…Polzive!!! Sul deposito amianto di Pocenia (Ud) la regione si lava le mani. I funzionari autorizzano il deposito. Ci salverà la soprintendente Bonomi.

Il direttore del servizio energia e sviluppo sostenibile della regione Fvg, Flavio Gabrielcig, ha inviato una nota al Servizio Valutazioni Ambientali in cui ritiene che l’impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi nella zona industriale di Pocenia (Ud), “non risulta in contrasto con la pianificazione regionale in materia di rifiuti”. Il documento firmato dal funzionario è chiaro: “L’area sulla quale sorgerà l’impianto è interessata dai seguenti criteri: Fiumi, torrenti, corsi e relative sponde o piedi degli argini per una fascia; Case sparse [verificato in sede istruttoria]; entrambi con livello di tutela di attenzione limitante”. Secondo il direttore “i criteri non sono ostativi alla realizzazione dell’impianto”. E qui interviene la soprintendente Simonetta Bonomi dove, riguardo all’area interessata a fiumi, torrenti e le sponde dei corsi, la compatibilità dell’impianto deve essere verificata con il vincolo paesaggistico da cui dipende la valutazione della Soprintendenza e quindi dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione. Per il punto sulle “Case Sparse” sarà valutata una derogabilità alla distanza. Gabrielcig taglia corto e rende noto che: “Considerato che l’area ricade interamente in zona a destinazione industriale, il criterio assume livello di tutela di Attenzione Limitante. Ciò premesso, l’intervento proposto non risulta in contrasto con la pianificazione regionale in materia di rifiuti. Nemmeno di fronte a un disastro come quello accaduto ieri a Milano, la politica si preoccupa. Gli stabilimenti della “Nitrochimica” esplosi ieri a Milano contenevano rifiuti speciali pericolosi, soprattutto solventi di origine organica e minerale. In quello di Pocenia è previsto lo stoccaggio di blocchi di amianto e liquidi pericolosi raccolti dalle varie aziende sanitarie. La politica regionale, coll’assessore delegato Scoccimarro sta alla larga, fa il Ponzio Pilato del Carso e non considera nemmeno che in Italia, ad oggi, non c’è una mappa dei depositi di rifiuti e delle aziende specializzate nello stoccaggio a rischio incendio. Solo entro il prossimo mese di novembre le Prefetture cominceranno a elaborare i piani di emergenza esterna a questi siti. Perché pagare assessori e consiglieri regionali 10/12 mila euri al mese se decidono i tecnici? Bella vita e delegare.