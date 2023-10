SuaSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Spuntano nuovi casi Cannarsa nell’azienda sanitaria di Udine. Odalische al cospetto del primario nominate dirigenti di dipartimento e posizioni organizzative. Di fronte al puttanescion i medici tagliano la corda.

I rimbalzi dalle corsie serpeggiano come saette e riportano le condizioni di un dipartimento imprigionato dalla figura di un primario che ha trasformato la struttura in un centro di comando dove decide, a seconda del livello di cortigianeria espressa, nomine, mansioni e incarichi. Il sultano esercita il fascino del bisturi sulle sue odalische che, in cambio di intime esplorazioni, sono ricambiate con incarichi dirigenziali di livello, pur dimostrando pesanti lacune professionali. Così va il mondo nel padiglione dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale dove nemmeno il direttore generale può infilarsi e richiamare il gaudente sanitario. Clamoroso il caso di un’ex strumentista catapultata a capo delle infermiere anestesiste. Sui meriti di un’ascesa così rapida dell’odalisca le malelingue non si risparmiano. Tuttavia l’harem fornisce continui episodi di lusinghe intercambiabili in cui finiscono coccolati anche morosi di infermiere in estasi per il sultano, ovvero colui che può permettersi di influenzare le nomine del comparto, affidare a costoro l’organizzazione del personale, turni, mobilità e posti letto. Per avere il controllo su tutto il dipartimento è stato utilizzato il sistema “Cannarsa” (dirigente Cisl stabilizzato a 100mila euri/anno) ovvero la stabilizzazione di un’infermiera che, col tempo, è diventata dirigente di tutto il dipartimento. Un dipartimento che accusa carenze organizzative spaventose tanto che gran parte del personale chiede il trasferimento, mentre alcuni medici, che non accettavano i diktat del sultano, sono stati licenziati. Nel silenzio sorprendente del direttore generale. In tutto questo marasma i degenti restano spaesati e incazzati, ma devono subire e tacere, rassegnati al disordine cui versa la struttura. Tuttavia all’esterno nulla trapela, poiché la rete di “protezione” creata dal sultano consente di silenziare al massimo lo stato del reparto. Nulla esce. Tutto blindato dal potere di cielle.