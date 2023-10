FreePalestineFvg Exxx…Polzive!!! Casa Pound inaugura a Udine la nuova sede ispirata al grande poeta: no alla guerra, contro l’usura e il capitalismo. Gli storditi di sinistra organizzano una contromanifestazione.

Questo pomeriggio alle ore 19 i simpatizzanti di “Casa Pound”, riuniti sotto l’associazione che s’intitola “La Fronda”, inaugurano la nuova sede a Udine in vicolo Stabernao, la piccola stradina che unisce viale Ungheria a via Aquileia. E’ previsto l’intervento del presidente nazionale Gianluca Iannone, del regionale Fvg Nicola Di Bortolo e di Ivan Luca, Casapound Udine. Seguirà un brindisi e la cena comunitaria con il frico, per onorare lo spirito conservatore e le tradizioni italiche. Ci sarà lo spazio per un dibattito sul conflitto Israelo-Palestinese dove i militanti del “Blocco Studentesco” hanno già fatto capire da che parte stare: “Contestare la linea politica che rappresenta repressione, oppressione e occupaazione, che sarebbe quella del Likud israeliano. Per Casa Pound: “Nessun giovane europeo oggi può vedere Israele e Stati Uniti come interlocutori accettabili”. Gli esponenti della destra storica accusano i consiglieri comunali Salmé (Amo Udine) e Vidoni (Fratelli d’Italia) di essere la faccia della stessa medaglia rispetto al conflitto Medio Orientale: “Hanno dimostrato un’evidente posizionamento inflazionato sulla Nato e sull’obsoleto modello imperialista americano”. Osservazioni che spiazzano i fanatici di “Zone Libere Partigiane” che hanno organizzato per questo pomeriggio una marcia di protesta “Antifascista” contro l’apertura della nuova sede. Dal canto loro, i partigiani ricordano: “Nel giorno in cui cade il 101esimo anno che ci divide dalla Marcia su Roma, a Udine un gruppo neofascista con una lunga storia di atti di discriminazione e violenza annuncia l’apertura di una nuova sede nel quartiere più multiculturale della città, a 50 metri dalla mensa della Casa dello Studente e da alcune sedi universitarie. Lo fa rivendicando l’anniversario della Marcia su Roma, tracciando un collegamento diretto con il regime fascista e la sua violenza squadrista, ed annunciando una festa alla presenza del presidente nazionale del movimento neofascista Gianluca Iannone. Nel silenzio dell’intera politica comunale e regionale, nonché dell’istituzione universitaria, una rete antifascista costituita da collettivi studenteschi, sindacati, gruppi e singoli si mobilita per opporsi all’inaugurazione della sede fascista. L’unica risposta che ricevono dalle istituzioni è una convocazione dal Questore che vuole limitare la passeggiata antifascista che si terrà nella stessa giornata, in contemporanea all’inaugurazione della sede”. Appuntamento in piazzale XXVI Luglio alle ore 16:00.