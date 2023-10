PantanKronospan Exxx….Polzive!!! Sportellata atomica della maggioranza del comune di San Vito contro i ducetti della Delizia: La giunta Bernava ricorre al Consiglio di Stato contro la Silva Srl. Progetto dell’ampliamento a rischio. Si contano 13 ricorsi.

La ragione per cui la Kronospan ha chiesto una proroga di due anni per le autorizzazioni all’ampliamento degli stabilimenti nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, vanno sicuramente ricercate nella serie di ricorsi al Consiglio di Stato che sono stati istruiti in questi ultimi mesi. Dopo l’impugnazione della sentenza del Tar sulla Kronospan, ieri sera si è aggiunta anche quella contro la Silva Srl. Solo che quest’ultima diventa, politicamente, quella più rumorosa. La giunta Bernava ha deliberato di autorizzare il sindaco ad agire in giudizio e procedere all’impugnazione davanti al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del luglio scorso. Il provvedimento in esame presentava profili di criticità notevoli, in particolare sul fatto che la Silva (società consociata alla Kronospan) aveva chiesto una modifica della propria Autorizzazione Integrata Ambientale. Con la delibera di ieri, l’esecutivo Bernava ha dimostrato di possedere le caratteristiche di garante della salute dei cittadini del comune di San Vito e di rispettare il mandato popolare che gli elettori gli hanno conferito. Chi pensava, come i ducetti della Delizia (Agrusti, Di Bisceglie, Cendella, Gerolin…) di poter manovrare la maggioranza come una marionetta e di tirar sù una ciminiera a due passi dal centro abitato e dare spazio a un deposito di rifiuti di legno a cielo aperto, deve ricredersi. Da aggiungere che la Silva non aveva nemmeno la proprietà dei terreni quando ha presentato la domanda, né ne pare averla oggi, in quanto una parte dei terreni è ancora del demanio. Va da sé che un nuovo ricorso mette in agitazione i burattini della Delizia al soldo degli intossicatori austriaci. Quali interessi si nascondono dietro l’ossessionante e morbosa insistenza dimostrata in questi mesi per ottenere il via libera all’ampliamento? Quali pressioni hanno raggiunto il palazzo?

Ecco la serie di ricorsi al Consiglio di Stato: 3 impugnazioni sul PAC istruite da Fileo, fam. Borean e Comitato ABC; 2 contro gli espropri, presentati dalla società Fileo e dalla famiglia Borean; 4 ricorsi al Consiglio di Stato contro il Paur di Kronospan, presentati dal Comitato Abc, dal Comune di San Vito, dalla Fileo e dalla famiglia Borean e infine 4 impugnazioni verso la sentenza del Tar contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale (aia) della Silva Srl presentate dal comune di San Vito, Fileo, Borean e Abc.