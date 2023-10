CameraDiCommercio Exxx…Polzive!!! Nominata la nuova giunta. Agrusti impone al poltronaro Da Pozzo il nome di Paniccia (CrTrieste) come rappresentare dell’industria friulana. Benedetti Out. Prevale lo sciagurato asse Pordenone-Trieste-Tolmezzo.

Il ducetto della Delizia non voleva Benedetti tra i coglioni e il titolare di un negozio di abbigliamento di Tolmezzo, eletto per la quarta volta (con l’escamotage della fusione) presidente facente funzioni di vicepresidente della Camera di Commercio, ha eseguito l’ordine. Ordine perentorio giunto dalla destra Tagliamento ovvero dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti che è, sulla carta, vice presidente ma con funzioni di presidente. Per pararsi il deretano per altri 5 anni, Giovannino Da Pozzo, alla soglia dei 70anni ha eseguito l’ordine. Insomma la poltrona di (vice) presidente dell’ente camerale barattata in cambio dell’esclusione di Confindustria Udine, ovvero Benedetti, uno dei più grandi industriali conosciuti a livello mondiale. Il ducetto della Delizia non avrebbe mai accettato un confronto simile. Soprattutto in tempi di disastri per l’economia pordenonese come questi, Cimolai, Hydrogea, Elektrolux, sono lo specchio di un territorio in drammaticamente in affanno. Panico. Poi se uno confronta il fatturato della Danieli con quello del vice presidente Agrusti e del presidente Da Pozzo messi assieme, allora la distanza diventa siderale. Tuttavia i maneggioni, per compensare l’assenza di Confindustria Udine dalla giunta camerale, hanno ripiegato su Massimo Paniccia, il presidente di Confapi che diventa intercambiabile a seconda delle esigenze dei due. Nel precedente mandato rappresentava gli spedizionieri, stavolta gli industriali iscritti a Confapi. Paniccia, presidente di CrTrieste è il trait d’union con Pordenone e Tolmezzo per stritolare la provincia di Udine, che, priva di classe dirigente, lascia fare. Il disegno di Riccardo Illy si sta realizzando. Questa la composizione della giunta camerale del mandato 2023-2028: Presidente Da Pozzo, Vice Agrusti, Paniccia (industria), Pillon (commercio), Eva Seminara e Pascolo (artigianato), Michela Vogrig (cooperazione) e Gino Vendrame (agricoltura).