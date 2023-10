CartaCanta Exxx…Polzive!!! Paolo Possamai, direttore editoriale di Nem, ha presentato il progetto multimediale a Trieste. Nella squadra di vertice non c’è nessuna donna. Il rimpianto di non esser riuscito a ingaggiare neanche un quarantenne.

Giornata di grandi avvenimenti per Trieste. Ben due navi da crociera ormeggiate al porto; preparativi per la mostra di Ligabue al Revoltella e presentazione del progetto mega-multimediale al ridotto del Verdi. Paolo Possamai intervistato da Giovanni Marzini e da Cristiano Degano ha illustrato le caratteristiche dell’iniziativa. La sintesi è impegnativa: «Ricondurre all’identità i territori. Il Nord est deve per poter pesare a livello nazionale in relazione alla propria forza economica e sociale. Il modello che abbiamo studiato, a matrice trasversale, porta a una valorizzazione e una specializzazione di ogni materia». I 140 giornalisti sono un patrimonio – ha ricordato Possamai – se lo vorranno, faranno parte della squadra». Ma per Possamai non c’è solo la carta stampata. «Siamo all’inizio di un ciclo che dovrà generare sviluppo e per farlo abbiamo aperto delle relazioni col mondo delle radio e delle Tv. Senza dimenticare gli eventi. Ci interessa molto il settore. Un rimpianto, non esser riuscito a convincere qualche 40enne della bontà del progetto. Dal 1° novembre si inizia.