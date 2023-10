SabatoFriulano Exxx…Polzive!!! Mobilitazione contro “CasaPound” per l’inaugurazione della nuova sede a Udine. Replica: Onoriamo gli arditi che difesero la città durante la ritirata di Caporetto nella battaglia di porta Pracchiuso.

I militanti di Casa Pound della regione Fvg hanno inaugurato ieri la nuova sede (acquistata da due sostenitori) in vicolo Stabernao. Contro l’iniziativa i vertici dell’Anpi hanno organizzato un presidio in piazzale XXVI luglio, di fronte al monumento della Resistenza, per denunciare l’apertura del nuovo punto d’incontro. Antonella Lestani, presidente dell’Anpi, ha ricordato: “L’inaugurazione della sede di Casa Pound e dell’associazione “La Fronda” avviene in un giorno non certo preso a caso, oggi 28 ottobre, ricorre l’anniversario della marcia su Roma. I fascisti del terzo millennio rilanciano il passato sfruttando una serie di concomitanze a loro sfavorevoli: l’aumento delle diseguaglianze, la povertà sia economica che educativa e il fenomeno delle migrazioni. Cavalcano le paure sociali. Diffondono odio e violenza». Dal canto loro gli esponenti di Casa Pound replicano: «Oggi noi ricordiamo un’altra ricorrenza cara a questa città che coincide con l’apertura della nostra sede. Il 28 ottobre del ’17 a Udine ci fu la battaglia di Porta Pracchiuso in cui, durante la disfatta di Caporetto, gli Arditi si sacrificarono fino all’ultimo uomo per difendere Udine e permettere agli altri italiani di proteggere la ritirata. Oggi (domenica) c’è la commemorazione e per noi quella è la vera ricorrenza del 28 ottobre. Dal punto più buio, dal fondo, l’Italia ha saputo rialzarsi. Quindi un buon auspicio, perché noi siamo convinti che l’Italia è una grande nazione».