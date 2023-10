SquillòTrillò Exxx…Polzive!!! Disvelato il magheggio del concorso “sospeso” nel 2021 al Sores di Palmanova. Due anni dopo indetta la selezione. Giulio Trillò sarà il nuovo direttore della struttura. De Monte, come anticipato, andrà in quiescenza. Domani avvio del processo contro leopost.

Giulio Trillò, attualmente al Suem Ulss Dolomiti, sarà il futuro direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria del Friuli Venezia Giulia (Sores). Trillò, assieme a Gagliardi e altri, era uno degli aspiranti che si iscrissero al concorso per la direzione della struttura nel marzo del 2021. Che fine fece quel procedimento? venne semplicemente sospeso invocando una “proposta di revisione del Piano regionale dell’emergenza e urgenza territoriale”. Particolare da non sottovalutare, in quel periodo eravamo in piena pandemia e c’era un problema a Udine con un primario No Vax. Bisognava sistemarlo. Il magheggio riuscì e De Monte, a due anni dalla pensione, riuscì a piazzarsi a Palmanova alla direzione del Sores. E infatti in Arcs, visto che dal 16 gennaio 2024 sarà collocato in quiescenza, hanno resuscitato l’avviso pubblico “sospeso” nel 2021. La procedura di selezione del 23 marzo 2021 veniva prorogata al 31 luglio 2023. Il 26 ottobre scorso, dopo gli esiti della commissione, il direttore generale Jo Polimeni ha disposto la nomina di Giulio Trillò a Direttore della Sores Fvg. La terna era completata da Paola Prelli e Pasquale Gagliardi. A proposito del caso Sores, domani prenderà il via al Tribunale di Udine, giudice Lauteri, il processo contro leopost intentato dal dottor Amato De Monte. Molti ricorderanno “il fattore umano” che determinò la singolare “sospensione” del concorso pubblicato nel febbraio 2021.