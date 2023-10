PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Protesta a Jalmicco. Decine di striscioni appesi sulle case per dire no all’hotspot nella caserma Lago. Domani sera, lunedì, vertice urgente dei capigruppo in comune. L’assessore riferirà sugli sviluppi.

Residenti preoccupati per le notizie che giungono da Trieste. A Jalmicco ritorna l’incubo della destinazione di un hotspot per accogliere i migrantes alla caserma Lago. Nella piccola frazione del comune di Palmanova sono apparsi manifesti di protesta, cartelloni, lenzuola con appelli al Prefetto appesi alle case per dire no all’ipotesi di un centro di accoglienza sul modello Cavarzerani di Udine (dove scontri allucinanti con feriti sono frequentissimi). Si legge: “Basta silenzio! No a un centro di detenzione disumano”. Oppure: “Signor Prefetto, siamo una piccola comunità, NON ci distrugga. CI TUTELI. CI AIUTI”. E ancora: “Basta silenzio, NO CENTRO!”. La ragione di un improvviso segnale di protesta che si è levato nella piccola frazione di Palmanova in una tranquilla domenica di fine ottobre, va ricondotta alla notizia di una riunione di capigruppo del consiglio comunale convocato per domani sera alle ore 20,30. Parteciperanno, il sindaco Tellini (in forse) e i consiglieri: Panizzolo, Vasconetti, Calabrò, Di Piazza, Marzucchi e Martines. Ufficialmente per “Comunicazioni ai consiglieri dell’assessore Luca Piani“. In realtà il vertice è stato “intercettato” a Jalmicco e l’incontro potrebbe avere come ordine del giorno il dossier “Caserma Lago”. Quali novità dall’assessore Roberti e dal presidente Fedriga?