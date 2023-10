LigabueExxx..Polzive!!! Promoturismo Fvg e Comune di Trieste soppersicono alle baloccature del settore cultura della Regione: al via la grande mostra sull’artista più amato del ‘900 a Trieste. Dall’8 novembre al 7 aprile 2024. A Villa Manin Zimoun.

A Trieste Ligabue, a Villa Manin di Passariano l’artista svizzero Zimoun. Da una parte un comune, dall’altra la regione.

In attesa che il settore cultura Fvg esca dall’ubriacatura della vittoria elettorale e dai petulanti annunci quotidiani, il comune di Trieste, con il supporto di Promoturismo, è pronto a presentare la mostra di uno degli artisti più amati del novecento: Antonio Ligabue. Come si legge in determina: “Promoturismo e il tavolo tecnico comunale hanno ritenuto Trieste protagonista dei grandi circuiti turistici, con un incremento costante e molto significativo delle presenze in città. Rammentato che presso la Sala Scarpa del Museo Revoltella si sono susseguite, nell’ultimo triennio, importanti mostre che hanno raggiunto ottimi livelli di apprezzamento da parte del pubblico, facendo registrare importanti numeri in termini di afflusso di visitatori, viene ora presentata la mostra “Antonio Ligabue” che prevede l’esposizione di 60 opere, oltre a materiale foto e video, che ripercorrono le varie tappe di Ligabue (Zurigo, 1899 – Gualtieri, 1965), uno dei pittori più amati del Novecento. la mostra è promossa da Arthemisia Arte e Cultura s.r.l. che ha chiesto la messa a disposizione della Sala Scarpa del Museo Revoltella (incluse le spese di funzionamento, il servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico e il supporto di PromoTurismoFVG nella promozione), dichiarando contestualmente la volontà di farsi carico di tutte le spese di realizzazione della mostra per l’importo indicativo di 549.000,00.- Iva 22% inclusa”. In regione si baloccano e a Trieste già pensano alla prossima stagione. “La mostra si inserisce pienamente nei programmi e nelle attività di valorizzazione promossi dall’Amministrazione Comunale e consente di dare continuità all’offerta espositiva del Museo Revoltella, principale Museo cittadino, che mira a garantire proposte culturali di alto livello in grado di soddisfare la domanda sia dei cittadini sia dei turisti, la cui presenza a cavallo d’anno nonché in occasione delle festività pasquali è significativa. Il comune di Trieste si fa carico del serviziodi sorveglianza e assistenza al pubblico per tutta la durata della mostra. Inoltre si rende disponibile a supportare la promozione l’evento mediante la convenzione in essere con PromoTurismoFVG fino all’importo massimo di Euro 50.000,00 per l’iniziativa ”Trieste ti regala le grandi mostre” mediante FVG Card. Sul versante friulano, a villa Manin, l’assessore delgato Mario Anzil ha partecipato al “vernissage” della mostra dell’artista svizzero Zimuon che è stata allestita a Villa Manin e sarà aperta al pubblico dal 28 ottobre al 17 marzo del 2024. Nove sono le opere di Zimoun realizzate con materiali semplici come scatole di cartone, sacchetti, aste metalliche o di legno e appaiono come organismi viventi. La mostra non rientra nella promozione Fvg Card.