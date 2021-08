Non convince l’intero centrodestra la candidatura di Massimo Vocchini sindaco contro Pietro Del Frate. Per ora solo Lega e Fratelli d’Italia convergono sul sindaco ff uscente. Il gruppo di “Cambiamento Responsabile” che fa riferimento a Paride Cargnelutti, non ha ancora sciolto le riserve. Osserva l’ex consigliere regionale “Abbiamo un candidato e una lista, siamo aperti e disponibili a trovare un accordo, restiamo in attesa fino a domani”.