CaligoCarnico Exxx…Polzive!!! Martedì il presidente della Comunità De Crignis indicherà il nuovo direttore: 10 candidati. Il ritorno di Crozzolo; in lista il segretario del gruppo Lega a Trieste e la favorita.

La mangiatoia delle Comunità voluta dall’assessore alla moltiplicazione delle poltrone Roberti, prevede anche la figura del direttore generale, 7.000 euri-mese. Il presidente, come sappiamo, tira 4.400 euri-mese.

Il 27 agosto scorso il direttore generale Mareschi ha comunicato al presidente Ermes De Crignis i nomi dei candidati ritenuti idonei e ammessi al colloquio fissato per martedì 31 agosto alle 10 che si terrà presso la sede della Comunità della Carnia a Tolmezzo. Sarà il presidente De Crignis a decidere il nome. Fra gli ammessi alla carica di direttore generale della Comunità spiccano quelli di Fabrizio Luches, attuale capo segreteria della Lega in consiglio regionale, Maurizio Crozzolo già ex dirigente dell’Uti Carnica e celebre per le clamorose proroghe che gli avrebbero consentito di raggiungere i 5 anni continuativi necessari per partecipare al concorso; sono segnalati i nomi di Luca Bulfone, area associazione agricoltori e quello di Daniela Peresson, segretaria nel comune di Tricesimo. I ben informati ritengono che la Peresson sia la favorita.