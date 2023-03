SteccatiFulminati Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Tarcento querela. Il Tribunale di Udine, presidio laico, liberale e custode del diritto di critica politica, assolto Leopost. Il PM aveva chiesto 10 mesi di carcere.

Un processo lungo e tormentato, oltre 4 anni, istruito in seguito a una denuncia querela presentata in Procura dal sindaco di Tarcento Steccati contro Leonarduzzi, direttore responsabile di questa testata giornalistica di birbanti e difeso dall’infaticabile avvocato Rossana De Agostini. Il sindaco si era indispettito perché su queste pagine era stato reso noto un caso di cattiva amministrazione di soldi pubblici. In pratica il comune aveva utilizzato la cifra di 9.000 euri, inizialmente impegnati per una manifestazione sportiva dedicata ai giovani, per una passerella autopromozionale nel teatro comunale con tanto di diretta su Telefriuli. Leopost diede la notizia e a Tarcento scoppiò il putiferio. Oggi il Tribunale (giudice Pecile) ha pronunciato la sentenza: Assolto perché il fatto non costituisce reato. Le accuse contestate erano due: Diffamazione aggravata e violazione della privacy. Il Pubblico Ministero aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Il Tribunale di Udine si rivela custode e garante del diritto di cronaca come diritto di informare e di essere informati ed è, come noto, espressamente tutelato dall’articolo 21 della carta Costituzionale. Nel processo era coinvolto anche il consigliere comunale di Tarcento Riccardo Prisciano difeso dall’avvocato Donazzolo. Il sindaco Steccati era difeso dal suo vicesindaco avvocato Toso.