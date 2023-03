SaleElettorale Exxx…Polzive!!! I Benito Remix un passo avanti agli altri: calano una gnocchissima addetta stampa per strappare il primato a Udine e in regione. Oggi l’esordio.

E’ stata formalizzata la settimana scorsa la collaborazione con la nuova addetta stampa, esperta di marketing multisettoriale, che i vertici di Fratelli d’Italia Fvg hanno ingaggiato per incrementare il valore alle prossime elezioni, soprattutto regionali Fvg e di Udine. Si lavora sull’immagine e sul rinnovamento del partito che guarda a Occidente e alle generazioni del formidabile Sanremo. La professionista molto probabilmente farà il suo esordio già oggi quando alle 11 verranno presentati i 40 candidati che i Benito Remix presenteranno alle comunali del capoluogo friulano. Stando ai 2 sondaggi pirata tarati sulla regione, il partito di Giorgia Meloni viene valutato attorno al 26-28%. Un pò più contenuto il corrispettivo del comune, appena sopra il 20%, ma sempre molto alto se si considera il voto di 5 anni fa a Udine quando la Lega, al massimo delle sue forze, ottenne un 20% alto (in Carnia viaggiava oltre il 45). Per Fratelli d’Italia raggiungere o superare la soglia del 20% sarebbe un risultato clamoroso. Significa aver prenotato, in caso di vittoria di Fontanini, la poltrona di vice sindaco e almeno 3 assessori. Pertanto, nel quadro dell’evoluzione sempre più “atlantica” del partito, l’innesto di un’addetta stampa è in linea con la “fludità” dei patrioti evocata da Paolo Ciani. I nomi dei candidati che oggi verranno presentati da Rizzetto, Candotto, Ciani e Vidoni in borgo Grazzano, sede dei futuristi Benito Remix, sono i seguenti, in ordine di lista: Luca Vidoni, Silvana Olivotto, Nello Pittioni, Marco Valentini, Baccarini, Luisa Bindoni, Silvia Boscarello, Massimiliano Braida, Giorgia Calcina, Silvio Casanova, Eva Castellani, Roberto Coseano, Gianni Croatto, Fausto Deganutti, Miriam Di Vico, Svetlana Donea, Beatrice Fabbro, Orazio Fazzio, Alfonsina Frattasio, Alberto Godio, Stefano Gos, Giovanni Govetto, Francesco Guardabascio, Ciro Guarro, Sonia Manente, Marco Marsico, Maddalena Mazzoleni, Mauro Pizzo, Silvia Pelizzo, Paolo Pertusati, Alice Rebbelato, Riccardo Rissetto, Roberto Salmaso, Fabio Santini, Ester Soramel, Andrea Tanda, Marcello Vantaggiato, Paolo Vencato, Thomas Vesnaver.