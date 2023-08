StampaUnderAttack Exxx…Polzive!!! Un ex parlamentare leghista responsabile dell’attentato al giornalista Ario Gervasutti, figlio del direttore del Messaggero Veneto negli anni ’90. Coinvolta Manuela Dal Lago.

E’ stato un vero agguato mafioso quello subito dal giornalista Ario Gervasutti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2018. Furono sparati 5 colpi di pistola contro la casa di padova dell’ex direttore de “il Giornale di Vicenza”. A rischiare grosso fu il figlio minore del giornalista poiché i proiettili entrarono nella stanza del ragazzo e a pochi centimetri dalla testiera del suo letto. Il sito de “il Giornale di Vicenza” ha dato la notizia del fatto sconvolgente a firma del collega Marco Bernardini, e cioè che l’ex parlamentare leghista, Alberto Filippi, sarebbe «accusato di associazione mafiosa» e «avrebbe pagato un sodale per sparare alla casa del giornalista» Ario Gervasutti, già direttore proprio del GdV e all’epoca dei fatti, luglio 2018, al servizio de Il Gazzettino. Filippi, dopo l’uscita del padre ed averne acquisito le quote intestate al fratello, è il titolare della società Unichimica con sede principale a Torri di Quartesolo, interessata in passato, con una sua collegata immobiliare, a un’operazione commerciale milionaria impostata su terreni attigui a quelli del Cis acquistati con un consistente finanziamento della Banca Popolare di Vicenza. L’operazione, a cui parrebbe riferirsi la vicenda, non sarebbe riuscita «per una “vendetta” politica nei suoi confronti di Manuela Dal Lago», anche lei parlamentare della Lega ed ex presidente della Provincia di Vicenza, che di fatto controllava il Cis. Alberto Filippi, che in passato non lesinò querela per inchieste anche a Presa diretta e La Repubblica e denunce anche per le carte sul Cis “presenti” nel pc rubatogli, sempre secondo quanto si legge sul GdV, «sarebbe il mandante dell’attentato all’ex direttore del Giornale di Vicenza, Ario Gervasutti, avvenuto il 16 luglio 2018. È quanto emerge dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Venezia, coordinata dai sostituti procuratori Lucia D’Alessandro e Stefano Buccini, a carico di 43 persone (tra cui l’ex senatore vicentino) accusate di associazione di associazione mafiosa di stampo ’ndranghetista». In base a quanto ricostruito dai due pm antimafia della Dda di Venezia, che ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 43 indagati, riferisce Marco Bernardini, Filippi «ha incaricato, dandogli un compenso in denaro, Santino Mercurio (altro indagato) di compiere un atto intimidatorio», l’esplosione di cinque colpi di pistola contro l’abitazione del giornalista, a Padova, nei confronti di Ario Gervasutti, esplosione compiuta «materialmente da Santino Mercurio, in concorso con soggetti allo stato non identificati». Il fatto sarebbe aggravato, si legge sempre sul Giornale di Vicenza online, dall’essere stato commesso al fine di agevolare «l’attività del sodalizio mafioso, accrescendone la capacità operativa, economica e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza». Dopo avere scoperto chi sarebbe stato il mandante delle esplosioni che hanno colpito la sua abitazione, Gervasutti si è limitato a commentare al collega gli esiti dell’inchiesta della Dda con tre aggettivi e un’affermazione: «Sono allibito. Sconcertato. Incredulo. E sono anche sollevato per il gran lavoro svolto dagli inquirenti. Ma Alberto Filippi, oltre a essere indagato come mandante dell’attentato all’ex direttore del GdV – conclude Matteo Bernardini –, risulterebbe essere il mandante anche di un’altra spedizione punitiva. In questo caso nei confronti della ditta Toscolapi srl con sede a Pisa. L’ex deputato, stando alle risultanze dell’indagine condotta dai due pubblici ministeri antimafia avrebbe pagato 20 mila euro – sempre allo stesso presunto ’ndranghetista che avrebbe agito contro l’abitazione di Gervasutti – per incendiare un furgone della società toscana e del materiale stoccato nella sede dell’azienda. L’ulteriore episodio contestato all’ex senatore sarebbe avvenuto il 22 luglio 2019».