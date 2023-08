SuperBonus Exxx…Polzive!!! In Friuli quattro manigoldi avevano truffato 500 persone. Avevano versato anticipi per lavori fantasma per 500milioni di euri.

Si presume che possano essere almeno 500 le persone truffate dai delinquenti. La Guardia di Finanza di Udine ha scoperto una nuova truffa del superbonus messa in atto da una impresa edile del capoluogo friulano. Lavori di costruzione mai realizzati o attuati solo in parte da un’impresa, che sarebbe comunque riuscita ad accaparrarsi i crediti d’imposta per il 110 per cento, attraverso lo strumento dell’acquisizione del credito da privato. I due titolari della società erano coadiuvati da un commercialista, per l’apposizione dei visti di conformità, e di un ingegnere per l’asseverazione dei lavori. Il meccanismo è crollato grazie ai controlli della Guardia di Finanza che ha proceduto al sequestro preventivo di 1,6 milioni di euro, di cui 600 mila disponibili sui conti bancari della società e degli indagati e un milione di crediti d’imposta inesistenti ma ancora giacenti nei cassetti fiscali della società. Sarebbero circa 500 le persone truffate, che hanno firmato proposte di adesione e contratti di appalto per lavori fantasma, e versato caparre per 5 milioni di euro. Molti di loro hanno deciso di procedere penalmente. Gli illeciti realizzati hanno portato la società friulana vero lo stato di insolvenza: il tribunale di Udine ne ha constatato il fallimento.