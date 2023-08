AllarmeCarceri Exxx…Polzive!!! A Udine un detenuto bastonato dal compagno di cella. E’ ricoverato in gravi condizioni. Domani la camera penale e Nessuno tocchi Caino in visita al carcere di Tolmezzo. Il 16 a Udine.

Una serie di episodi impressionante. Dopo le due donne decedute all’interno del carcere Le Vallette di Torino, un detenuto di 44 anni, originario di Lamezia Terme (Catanzaro), è stato trovato morto nella sua cella del carcere di Rossano, in Calabria. Secondo quanto si è potuto apprendere l’uomo si sarebbe tolto la vita. A Udine un detenuto ha colpito alla testa il suo compagno di cella utilizzando la gamba di un tavolino. Il fatto è accaduto venerdì mattina, verso le 9.30. La vittima dell’aggressione, un detenuto originario di Tolmezzo che in quel momento stava dormendo, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine. Intanto anche in Friuli è stata organizzata la visita alle carceri. Il “Viaggio della speranza – Visitare i carcerati” organizzato da Nessuno tocchi Caino in collaborazione con le Camere Penali sta attraversando la penisola e il 14 e il 16 agosto farà tappa, rispettivamente, a Tolmezzo e a Udine. Nelle intenzioni degli organizzatori, il “visitare i carcerati” non è solo un’opera di misericordia, ha lo scopo anche di ascoltarli, verificare le loro condizioni di vita. In entrambi gli istituti la visita inizierà alle ore 10 e la delegazione sarà guidata da Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, Segretario e Tesoriera di Nessuno tocchi Caino, e da Raffaele Conte, Presidente della Camera Penale Friulana di Udine.

Alle ore 16 del 16 agosto, a Udine, presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, si terrà una Conferenza, nel corso della quale verranno presentati i risultati delle due visite al carcere e le proposte di superamento di una realtà, quella carceraria, che sempre più appare fuori controllo, fuori legge, fuori dal tempo e fuori dal mondo.