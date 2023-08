CrucianiFriulani Exxx…Polzive!!! La zanzara in lode alle puledre e contro la monogamia imperante. Viviamo nell’ossessione della fedeltà carnale. Successo della serata di Aquileia.

Giovedì scorso, Giuseppe Cruciani ha presentato ad Aquileia il suo ultimo libro “Coppie” edito da la Nave di Teseo. Prefazione di Pupo. Mi ha tradito? ma come mi ha tradito? In tema di scappatelle “fuori sacco”, la serata con Cruciani ad Aquileia non ha invece tradito le attese. Pertanto, nel caso della presentazione del suo libro, non c’è stato tradimento. E’ la contraddizione che illumina gli esseri umani. Intervistato dal brillante direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, il conduttore de “La Zanzara”, ha tracciato una relazione sociologica sulle scivolate che costellano l’universo della coppia. Serata di alto livello in cui l’autore ha lanciato una sonora accusa confessionale: “Siamo ancorati a una religione che rende i rapporti di coppia un inferno. Viviamo nell’ossessione della fedeltà carnale in cui del nostro partner c’interessa solo se ha scopato con un altro”. Cruciani racconta alcune vicende che alcuni radioascoltatori gli hanno confessato ma che, nel furore del tradimento, hanno raggiunto il giusto equilibrio. Per esempio, Ginevra e Carlo, lei scopre che suo marito si faceva sodomizzare e schiavizzare da una mistress che lo colpiva con una frusta sul sedere e sui genitali. La moglie vuole conoscere questa donna. Ci sono stati dei colloqui fra le due e Ginevra, alla fine, ha accettato suo marito Carlo e le sue perversioni. Il libro-ricerca di Cruciani trae spunto da questi episodi per sfatare il mito della fedeltà poiché, secondo lui, la monogamia è contronatura. La stragrande maggioranza delle persone tradisce e intrattiene rapporti al di fuori della coppia. E’ il caso di Caterina e Andrea. Lei traditrice seriale, prima e dopo il matrimonio, “Mio marito è una persona affidabile, ma non c’è mai stata una passione travolgente. A letto non è capace e ha un pisello piccolo che non sento quasi nulla. L’ho sposato perché il tempo passa e ti sposi”. Adoro essere trattata come una “svuota coglioni” perché questo sono e non lo rinnego. Ma mio marito è l’approdo sicuro”. Insomma, come viene ricordato in premessa del libro, il tradimento è una forma di equilibrio all’interno della coppia.

L’incontro è stato patrocinato dal comune di Aquileia del sindaco Emanuele Zorino e organizzato dal Circolo Culturale “La vecchia Quercia” del presidente Paolo Paron.