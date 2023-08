EscortAdvisor Exxx…Polzive!!! Il sito dei malatidifiga incorona Udine come unica città del Nord dove d’estate le porcelle aumentano il fatturato del 3%. Quant’è la tariffa a Lignano?

…pertanto, gli uomini che restano in città con il pretesto del lavoro da finire o le mille carte da mettere a posto prima di partire per le ferie o raggiungere la mogliettina è solo un’occasione per trombare “in nero”. Non c’è altra spiegazione.

Il comunicato di “EscortAdvisor” è già stato ripreso dalla stampa nazionale e rivela un retroscena curioso per i malati di figa friulani. Stiamo parlando di Escort e di incontri ad alta temperatura che d’estate dovrebbero avere il loro clou nelle località balneari. In gran parte è vero ma c’è anche l’eccezione. E riguarda il focoso Nordest. Il testo lo rivela: «Le professioniste del sesso a pagamento durante il trimestre estivo si spostano verso le località turistiche, lasciando scoperte le città, soprattutto quelle del nord. L’unica località che fa eccezione nel settentrione è Udine, che vede un incremento del +3% della presenza di escort durante il periodo estivo rispetto a quello invernale. Infatti, su un totale di 110 province Italiane censite da Escort Advisor l’aumento della presenza di escort riguarda solamente 19 province: Sassari, Olbia-Tempio, Oristano, Cagliari, Nuoro, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Campobasso, Frosinone, Rieti, Rimini, Ravenna, Udine, Palermo. Nel capoluogo friulano il fatturato del settore delle escort è aumentato del 3%». Una delle poche voci in positivo di questa stramba estate. Per il resto, restando al Nord, le puledre si spostano a Rimini, Jesolo, Bibione e Lignano. Le tariffe, rispetto alle città non cambiano di molto. La ventenne che abbiamo contattato (in foto gran lato B sul modello Victoria dei Maneskin) ha fornito i dettagli. «In periodi normali, a Udine, Trieste o Treviso, incasso 1.800 euri al giorno; altre colleghe scendono a 1.400. Dipende da tanti fattori. Io ho una mia clientela selezionata, sono metodi di lavoro a propria scelta. Per esempio, applico una tariffa week end nel caso dovessi trascorrere due giorni con un solo partner. Se d’inverno e in montagna, la cifra sale a 4.000 euri, se invece la destinazione è il mare allora il prezzo scende a 3.000 euri, ovviamente in barca e non appartamento. Domani inizia il week end di ferragosto e il mercato, in riviera, è già sold out. Almeno fino al 16.