PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Scazzo mondiale all’incontro coi sindaci convocato da Martines-Tellini sul caso Jalmicco. Balducci accusa il Pd. Boemo ricorda a Martines le offese ricevute per la protesta di due anni fa. Mossenta: La Bossi-Fini legge datata.

Pur con tutta la buona volontà dimostrata dai promotori dell’incontro, le divisioni fra i sindaci dell’area Basso-Friuli, Friuli-Centrale, restano ancora profonde. Ieri nel municipio di Palmanova il sindaco Tellini aveva invitato gli amministratori per un “incontro urgente per valutazioni sui problemi di sicurezza a seguito dell’ipotesi di realizzazione di un centro migranti all’ex caserma Lago di Jalmicco”. Di sicurezza si è parlato ben poco; sono invece emerse tutte le vecchie ruggini fra l’ex sindaco Martines ed alcuni amministratori di centrodestra che non hanno mai digerito l’attivismo strumentale del neo consigliere regionale del Pd. Il primo ad accendere il petardo è stato Ivan Boemo, sindaco di Gonars, che non ha perdonato al consigliere regionale dem, le offese ricevute tre anni fa quando in piena emergenza e “stremato da una situazione ingestibile (i migrantes venivano abbandonati in autostrada) e non più controllabile”, si era messo in viaggio in direzione Roma con in macchina 5 clandestini per attirare l’attenzione del Governo. Martines reagì col classico ditino alzato caro alla sinistra Ztl: “Basta pagliacciate”. Ovviamente al sindaco di Gonars la convocazione di ieri sul tema sicurezza, è apparsa come un riscatto. Più vivace la polemica col sindaco di Cervignano, Balducci. “Non venitemi a parlare di accoglienza, sono favorevole a tutto! nel mio caso, solo per aver annunciato in consiglio comunale che troveranno posto in via Cajù (ai primi di settembre l’apertura) una decina di minori non accompagnati, il centrosinistra si è scagliato contro”. La quadra non si trova. E ci mancherebbe che il centrodestra si lasci trascinare nel vortice di una polemica che diventa sempre più strumentale e che il centrosinistra usa come una clava contro Fedriga. Alla fine della fiera, in ordine sparso e con poca convinzione, è stato deciso di delegare un rappresentante dei sindaci della zona ad avviare una serie di incontri con i vertici regionali per fare chiarezza sull’ipotesi Jalmicco.