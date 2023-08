RizzaniDeEccher Exxx…Polzive!!! La ditta di costruzioni accusa un debito di 200milioni verso le banche e 165 verso i fornitori. Alla ricerca di un socio per il rilancio.

Secondo la stampa locale, la Rizzani de Eccher sarebbe alla ricerca di un partner per compiere una radicale svolta industriale. La ditta di costruzioni acccusa un debito verso le banche prossimo ai 200 milioni che vanno aggiunti ai 165 verso i fornitori più un bind convertibile con Cdp da 30 milioni legato al programma lanciato da “Cassa” a supporto del tessuto industriale del post Covid denominato Patrimonio Rilancio. Tuttavia l’elemento chiave della risistemazione struttura finanziaria di Rizzani De Eccher è l’esposizione verso gli istituti di credito. In tal senso una parte dell’indebitamento verrà riscadenzata attraverso un nuovo programma di ammortamento, mentre la fetta restante (30%) sarà rimborsata attraverso risorse fresche che entreranno come conseguenza della partnership. Per compiere il rilancio si sta lavorando attorno all’idea di una joint venture con un importante concessionario autostradale italiano. Gli operatori possibili sono soltanto due. da un lato il gruppo Gavio e dall’altro Autostrade per l’Italia. Se il primo ha già in caso una sua impresa di costruzioni (Itinera), la soluzione potrebbe essere Aspi, anche se il nome resta ancora coperto. L’accordo permetterebbe al gruppo autostradale di di poter eseguire in house gran parte del proprio imponente capex tramite una propria società di costruzioni che nascerebbe dalla joint venture con Rizzani de Eccher. Le competenze sarebbero assicurate dalla compartecipazione delle due controllate: la Deal di Udine e la Tensacciai di Milano. Per poter agevolare il percorso di rilancio, il Cda della Rizzani de Eccher ha deciso di far ricorso alla procedura della Composizione Negoziata della Crisi, strumento previsto dalla nuova legislazione in materia di ristrutturazione per stabilire un contesto finanziariamente stabile. I numeri della Rizzani de Eccher elencano un backlog (ordinativi) di circa 3miliardi e mezzo nel piano quinquennale e le previsioni del valore della produzione in raddoppio rispetto al 2022 che era di 540 milioni. Al 30 giugno 2023 il valore era di 360 milioni.