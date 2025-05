StampaSottoLaPanca Exxx…Polzive!!! Il cartaceo bestia nera dei quotidiani. Accertamenti Diffusione Stampa mese di marzo: Messaggero Veneto precipita sotto quota 20mila copie. Il Piccolo sotto 9.000. Ai padroni veneti non interessa il Friuli. Dopo il duro comunicato delle assemblee dei giornalisti contro l’editore Marchi nessuna novità. Nessun giovane assunto. I social sempre più seguiti.

L’ultimo report di “Accertamenti Diffusione stampa” ADS del mese di marzo relativo alle vendite dei quotidiani sono allarmanti. In particolare quelle su formato cartaceo. Il Messaggero Veneto precipita sotto le 20.000 copie (19.600) dalle 20.100 di ottobre. Diverso il quadro se si sommano anche le copie digitali che spingono la testata a 23.600. Il Piccolo, mese di marzo, si ferma a 8.400 copie come ottobre. Il quotidiano di Trieste si salva al pelo se si sommano al cartaceo le copie digitali: 11.400. Ma l’orizzonte, per le testate del gruppo NEM è cupo. Da ricordare le animate proteste dell’assemblea delle redazioni del gennaio scorso (vedi leopost): “L’editore ha un occhio di riguardo solo per le testate venete. «Le assemblee dei giornalisti del Piccolo e del Messaggero Veneto esprimono seria preoccupazione rispetto al percorso di riorganizzazione in atto nei giornali del gruppo Nem». Si leggeva in un comunicato delle due redazioni rilanciato lunedì 27 gennaio 2025. Il piano di riassetto è durato un anno: se l’editore ha avuto il merito di procedere a un’assunzione per ciascun giornalista prepensionato, alla fine del percorso lancia un evidente segnale di disattenzione rispetto alle redazioni di Piccolo e Messaggero Veneto e di concentrazione soltanto su una parte di quel Nord Est spesso citato come punto di riferimento dai vertici aziendali». A preoccupare i giornalisti del Friuli Venezia Giulia «sono le linee strategiche del gruppo, cominciando dall’applicazione di un prezzo per copia di 50 centesimi più alto rispetto a quello dei giornali del Veneto. A più di un anno dall’ingresso di Nem, bisogna ancora rilevare che il supporto tecnologico al lavoro giornalistico è inadeguato, responsabilità questa anche del lungo disarmo della precedente gestione, cui il nuovo editore sta cercando faticosamente di rimediare. Intanto però le giornate in redazione trascorrono fra i problemi: dall’archivio malfunzionante alle interruzioni della rete e dei server, passando per i crash del software Atex, la forte riduzione di personale poligrafico e la totale assenza per quanto riguarda Il Piccolo, telefoni muti per giorni, falle nel sistema d’impaginazione, orari di apertura al pubblico ridotti per la mancanza di un front office e scarsa attenzione alle condizioni delle sedi di lavoro». Intanto le vendite calano. Riguardo alle vendite dei quotidiani. In testa si colloca il Corriere della Sera con 113mila copie cartacee. Più digitale, 223mila. Il Fatto Quotidiano 52 mila cartacee e 55mila sommato il digitale. Gazzettino formato cartaceo: 24.400, più digitale 41.400. Il Tempo, quotidiano romano diretto del direttore Tommaso Cerno copie cartacee: 6.400, più digitale 7.900.