FedrigaAllaDeriva Exxx…Polzive!!! La farsa friulana va in scena su Telequattro. Ieri sera dibatto sulla crisi con Putto, Trelani, Honsell, Calligaris, Moretti e Bolzonello. Fedriga è ossessionato dal terzo mandato. Chi ha “caricato” il ministro Ciriani?

Movimentato dibattito ieri sera su Telequattro. Alla trasmissione “Ring” condotta da Avarino hanno partecipato i consiglieri regionali Moretti, Honsell, Bolzonello, Treleani, Calligaris, Moretti e Putto. Per il leghista Calligaris “L’incontro fra Meloni e Fedriga è andato molto bene. Domani mattina i capigruppo sono convocati a Trieste per firmare un patto di legislatura e capiremo quali sono le conseguenze di questa crisi. Il presidente ribadisce che è necessario ricompattare la coalizione”. Tuttavia i segretari dei partiti dell’Alleanza vorranno sapere chi ha mandato in avanscoperta il ministro e con quali obiettivi. Era al corrente Giorgia Meloni? Ciriani ha rappresentato una situazione locale (Pn) sulla sanità. E il presidente non ci venga a raccontare – dice Moretti – che l’incontro è andato bene. L’ossessione del presidente è quella del terzo mandato e che Fratelli d’Italia e Forza Italia e altri non vogliono. Sulla sanità pordenonese, ben svegliato Ciriani. Il dato politico è uno solo, Fedriga cercava un sostegno da Fratelli d’Italia sul terzo mandato e non lo ha avuto. Domattina ore 10,30 a Trieste i capigruppo dell’Alleanza firmeranno un documento di “verifica” della maggioranza e il patto di legislatura.