Insomma Fedriga che si è recato a palazzo Chigi in veste di presidente della Conferenza Stato-Regioni, dall’incontro di oggi non ha portato a casa nessun risultato. Una sconfitta politica su tutti i fronti. Dalle parole non si passa ai fatti. E se un ministro ha scelto il tema della sanità per scatenare la prima crisi della giunta di centrodestra, altrettanto si può dire dello stesso esponente di governo che, consapevole delle complicazioni che travolgono il comparto, cerca di stare alla larga il più possibile da un’eventuale delega assessorile che lui ha criticato. In Fratelli d’Italia lo hanno capito e più di qualche dirigente cerca di allontanare le ambizioni di Ciriani di prendere il posto di Riccardi. Il quale porta con sé un background decennale di alto livello. Dal Covid ai problemi del personale, all’organizzazione dei presidi ospedalieri, ai nuovi “piani”, alle case di riposo e ai progetti delle “cittadelle della salute” vero punto di svolta del servizio sanitario Fvg. Va da sé che Riccardi lascia un’eredità importante a chi vorrà sostituirlo che richiede una grande esperienza e competenza. Devi essere all’altezza del compito. Per tal motivo in Fratelli d’Italia sono terrorizzati dell’ipotesi incarico al ministro. Si polverizzerebbe tutto il suo elettorato del territorio pordenonese. Con conseguenze inimmaginabili per l’Alleanza. “Negli ambienti romani gira l’indiscrezione che Maurizio Gasparri sia stato incaricato di trovare un sostituto”. Chi prederà il posto di Riccardi? Vorrà dimettersi? In realtà il 12 aprile scorso dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Preone e del coordinatore della protezione civile del comune, Riccardi aveva già minacciato di abbandonare la giunta.

Meglio che se ne occupi Meloni che oggi ha riferito a Fedriga che “Il Piano Nazionale lo scriveremo insieme”. Riguardo il vertice di oggi, sotto l’aspetto politico Fedriga ha cannato su tutti fronti. Osserva il consigliere regionale Russo: “Non ha ottenuto

la smentita delle pesanti critiche di FdI sulla gestione della sanità (come poteva la premier sconfessare Ciriani e i suoi fedelissimi?), nessuna apertura sul terzo mandato (impossibile dopo i recenti pronunciamenti della Corte) e soprattutto nessuna garanzia sul suo futuro personale che è il vero motivo dello psicodramma di questi ultimi giorni. L’unica cosa certa dopo l’incontro di oggi è che nel 2028 Fedriga non sarà più presidente. E c’è da sperare che non passi i prossimi due anni solo a pensare a quale altra carica candidarsi”. Ricordiamolo:

I cittadini del Friuli Venezia Giulia meritano decisamente di meglio rispetto alle sceneggiate di questi giorni. Ora la novità del “rilancio” di una giunta sfilacciata in cui ben 7 assessori hanno restituito le deleghe. Non si parla di rimpasto ma di “rilancio”. Tanto per tranquillizzare gli alleati, ma in realtà sotto la cenere il fuoco brucia ancora. Sembra una farsa. O una corsa alla poltrona. Commedia friulana.