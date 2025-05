Spunta la novità del “rilancio”. Non si parla più di rimpasto di giunta, bensì di “rilancio” tanto per tranquillizzare gli animi. Si è da poco concluso il vertice a palazzo Chigi fra la presidente del consiglio Giorgia Meloni e Massimiliano Fedriga. Le agenzie riportano: “Con Meloni abbiamo parlato del Piano sanitario nazionale, che scriveremo insieme. Un piano che manca dal 2008 ed è assurdo. La volontà del presidente del Consiglio e delle Regioni è quella invece di approvare un Piano sanitario nazionale che possa dare risposte al Paese a un tema così delicato come il diritto alla salute”. Confermato che il tema sanità, quello sollevato dal ministro Ciriani, è stato il detonatore della crisi. Solo che il comunicato restituisce un tratto politico clamoroso. Del piano sanitario nazionale si occuperà “Fratelli d’Italia” con riflessi anche in Friuli. Inutile nascondere che questa decisione è maturata su spinta del ministro Ciriani che deve dare risposte al suo territorio, il Friuli Occidentale. All’uscita di palazzo Chigi, Fedriga ha ricordato: “Con Meloni abbiamo trovato un accordo per il “rilancio” dell’azione della giunta regionale”. Si parla di rilancio e non di rimpasto. Ma resta il nodo sanità che nessuno vuole sobbarcarsi la rogna del settore. La lettura politica è molto chiara: Meloni deciderà il piano per il “rilancio” dell’azione della giunta, inoltre deciderà, d’intesa col ministro meloniano, il nome dell’assessore alla sanità. Non è stato toccato il tema del terzo mandato. Ciò significa che Fedriga resta sempre in bilico e con lui la Lega. Fratelli d’Italia, disinvolta, punta sul Friuli. E quelle di oggi sono prove tecniche di ipoteca delle regioni del Nord (Lombardia, Friuli e Veneto). Con i Benito Remix sempre più determinati. Non sarà una navigazione tranquilla. Fedriga annuncia: «Convocherò nelle prossime ore una riunione in maggioranza per addivenire una soluzione della crisi».