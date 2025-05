La Lega – e in particolare quella dei governatori del nord – non demorde sul terzo mandato. E si prepara ad affrontare, con Massimiliano Fedriga, il ‘match’ con la premier Giorgia Meloni. Il presidente del Friuli Venezia Giulia la incontrerà a Palazzo Chigi, per recuperare il confronto saltato a Venezia per la febbre della leader. Difficile pensare che il leghista non faccia un accenno sul terzo mandato. Ma dalla sede romana i paletti sono già ben piantati: non potrà essere una regione a decidere in autonomia, ma serve omogeneizzare a livello nazionale. Va detto che se Fedriga minacciasse elezioni anticipate, rischierebbe la sconfitta visto che Fratelli d’Italia toglierebbe il sostegno di tutta la provincia di Pordenone (causa sanità). E sull’incontro pesa lo strappo della Provinicia di Trento. Ieri sera ilpresidente Fugatti ha tolto la vicepresidenza a Francesca Gerosa di Fratelli d’Italia. Una rappresaglia? In merito al faccia faccia, il leghista proverà a a sbloccare la crisi della sua Giunta, in standby da domenica dopo il ritiro delle deleghe degli assessori della Lega e di Forza Italia. La buffonata delle restituzione (vedi Consiglio Regionale di ieri) la racconta in aula il Dem Cosolini: “Non esiste l’istituto della restituzione delle deleghe”. Ma il tema che ha scatenato la crisi di maggio è stato quello della sanità sollevato dal ministro Ciriani e ribadito oggi dal fratello Alessandro: “La gestione del settore sanitario nel pordenonese è una questione di modi. Di metodo che va cambiato, perché serve una condivisione nelle scelte della sanità. Lo chiedono i cittadini”. L’esponente di Fratelli d’Italia fa capire che l’origine della crisi nasce proprio dallo stato della sanità nell’area di Pordenone, con il caso del direttore a scavalco Tonutti (Cro e AsuFO), il nuovo ospedale e il punto nascita chiuso. Tre vicende che hanno scatenato la bufera di maggio. Del resto Luca Ciriani, a precisa domanda su chi avesse aperto la crisi, rispondeva disinvolto e con la massima sicurezza, senza timori di reazioni: “Bisogna chiederlo a Fedriga, è lui che l’ha aperta”. Ovvio che il bersaglio è la sanità. Cosa servirà a Fedriga per superare la crisi? Meloni è al corrente dei malumori pordenonesi e, per uscire dal pantano, dovrà por mano prima di tutto a un robusto rimpasto centellinando le “pesature” dell’Alleanza e, successivamente, all’ipoteca della presidenza della regione Fvg che Meloni indicherà in uno dei due Ciriani. In pole Alessandro. Restano un mistero le intenzioni di Fedriga e la possibilità di dimettersi prima della fine del suo mandato per potersi di nuovo ricandidare. Il presidente, nell’operazione rimpasto, dovrà tener conto degli assessori che hanno consegnato le deleghe. (non protocollate facendo fare un figurazza in consiglio regionale al presidente Bordin). La buffonata di sette assessori che sono: i leghisti Barbara Zilli, Callari e Zannier. Lista del Presidente: Sergio Bini, Alessia Rosolen, P.Paolo Roberti e Riccardi per Forza Italia. Di fronte a questi elementi Fedriga tarerà la nuova giunta con l’incognita Sanità e le ripartizioni. All’interno dell’alleanza il malumore è acuto per via dei fondi che Forza Italia, con il misero 6% ottenuto alle ultime regionali, riesce ad ottenere. Va ridimensionato il suo ruolo. Poi c’è la questione della candidatura. Meloni dirà a Fedriga che pretende alcune regioni del nord fra le quali il Friuli, il Veneto e la Lombardia. Qui sta il punto, terzo mandato o meno. Quindi per Fedriga si apriranno altri spazi. Roma? chissà. Intanto gli eletti rischiano di perdere la poltrona. E la beffa degli assessori, anche loro al limite dei mandati, costretti a dimettersi da consiglieri per restare in giunta. Impiccati alle decisioni di Fedriga come Barbara Zilli. Fedriga invece non ha dato le dimissioni da consigliere ed è in forza al gruppo della Lega.