GrilliniSalottiniExxx…Polzive!!! La sete di poltrone contagia anche i 5 Stelle. E’ caduto l’ultimo totem di Grillo, spazzata la regola del terzo mandato. Iniziata la corsa per “salvare il fondoschiena”. Fra gli aspiranti Patuanelli, Sergo, Capozzi, Danielis, Fico, Appendino, Taverna e Crimi.

Durante un Consiglio Nazionale convocato martedì scorso, Conte ha spiegato ai dirigenti la via per lasciarsi alle spalle la regola cambiando il codice etico: Ammesse le candidature per la terza volta in Parlamento e altre cariche elettive. Ma i nomi degli aspiranti li proporrà Conte al Consiglio Nazionale per la ratifica. Via libera alla regola salva poltronari e campatori di politica, quelli che Grillo voleva eliminare. A dire il vero in Friuli non tutti sono d’accordo e una buona parte degli iscritti si è sempre dichiarata contro il terzo mandato, vedi caso Fedriga. Quelli più fedeli alla linea Grillo, gli ortodossi, sono profondamente contrari. In realtà anche Capozzi, Sergo e Danielis si erano sono opposti. Ora? Ci saranno dunque deroghe per chi vorrà ricandidarsi per la terza volta. Le regole: «Se si raggiunge un consenso non inferiore al 75% degli iscritti al movimento 5 Stelle (valore che rende l’idea di un consenso pieno) ci si può ripresentare per un terzo mandato. Il presidente che ha avuto consensi per il terzo mandato può prendere il posto del garante che deve cedere per meritocrazia», si legge sul sito del Movimento. Per meritocrazia si intende che verranno considerati diversi aspetti: dalla presenza sul territorio alla produttività in Parlamento e negli enti locali, misurata con il tasso di presenze in aula e l’attività svolta (proposte di legge, interpellanze, e così via), fino alla regolarità nelle restituzioni. E poi, appunto, gli iscritti dovranno approvare le deroghe. Dopo due mandati ci si potrà candidare senza deroghe apposite come presidenti di regione o come sindaci. E poi c’è la regola dello «stop and go», che prevede che chi è stato fermo per cinque anni dopo aver fatto due mandati potrà tentare una terza corsa. Tra le polemiche emerge anche una questione normativa, sul mandato zero, che non conteggiava il primo mandato da consigliere. Se non valesse più resterebbero fuori le ex sindache Virginia Raggi e Chiara Appendino già al terzo mandato per aver fatto il primo da consigliere comunali, e anche i due capigruppo Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi, nella stessa situazione (il primo è stato consigliere a Trieste, il secondo a Massa). A meno che la deroga non valga a prescindere. Così, per risolvere gli scogli normativi, Conte riammette il mandato zero. Insomma per il movimento che rifiutava la politica come mestiere e attività per farsi mantenere è un testacoda clamoroso. Ci sono poi le scadenze elettorali come le politiche dove, se cambia la legge elettorale, servono preferenze. E in questo caso avere nomi riconoscibili in lista è vitale. Per questo motivo torna in pista Roberto Fico candidato alle regionali in Campania. Fico è uomo di raccordo con i Dem, stimatissimo da Elly Schlein. Da tener presente che la Campania è considerata un fortino dei 5 Stelle e Conte ha bisogno di garanzie. I nomi che circolano sono quelli di Paola Taverna e di Vito Crimi che potranno tornare a candidarsi. La scatoletta di tonno non è stata ancora aperta. Il pesce puzza, meglio tenerla chiusa.