Una nuova tegola si abbatte su Antonio Poggiana, direttore dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina. ed è di una gravità pesante vista la circostanza. Oggi ricorre l’anniversario della morte (ucciso dalle Brigate Rosse) del professor D’Antona, giuslavorista di livello che ha dedicato la sua vita in difesa dei lavoratori e all’elaborazione dello statuto dei lavoratori. Proprio nel giorno del suo anniversario un datore di lavoro (dirigente Asugi), ha posto in essere reiteratamente comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale. Il reato è punito nei modi stabiliti dall’articolo 36 del Codice penale. La denuncia è resa nota dalle sigle, Uil e Nursind, le organizzazioni sindacali che hanno ottenuto il maggior numero di consensi alle ultime elezioni delle RSU con oltre il 40% dei voti, stracciando Cgil, Cisl e Fials. Come si arriva alla condotta antisindacale di Poggiana? Il dirigente ha respinto arbitrariamente la richiesta di rinvio dell’incontro previsto per il 20 maggio , relativo alla destinazione delle risorse economiche del fondo anno 2024 . La richiesta di rinvio, motivata da impegni istituzionali inderogabili, era stata presentata da Uil-Fpl e condivisa da Nursind, con la proposta di un semplice slittamento di pochi giorni, necessario a garantire la presenza di due sigle largamente rappresentative in Asugi e in Regione. Per i due segretari generali, Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind), è da ritenersi inaccettabile, arrogante e apertamente discriminatoria la decisione dell’Azienda di forzare lo svolgimento della trattativa in assenza delle due sigle che alle ultime elezioni RSU hanno ottenuto oltre il 40% dei consensi, rappresentando di fatto la quasi totalità dell’area isontina e una parte significativa di quella giuliana. Ma la piegatura discriminatoria emerge da una particolare “corsia preferenziale” riservata alle parti sociali in cui si evidenziava tutta la rovinosa condotta antisindacale messa in atto da Poggiana, peraltro già interessato, con atti depositati in Tribunale, a una procedura per condotta antisindacle. Ovvero: mentre si impediva a UilFpl e Nursind di essere presenti, Cgil, Cisl e Fials approfittavano dell’esclusione delle sigle di Bressan e Petruz per sottoscrivere un accordo costruito senza alcun confronto reale, senza dati ufficiali, senza analisi tecnica e senza trasparenza.

Cosa c’è sotto? Non vorremmo che quei fondi, che appartengono ai lavoratori, siano stati tenuti fermi appositamente per alimentare nuove intese negoziate nelle stanze segrete dove si decidono redistribuzioni sottratte ad alcuni lavoratori per favorirne altri. Se così fosse, saremmo di fronte a una pratica gravissima e inaccettabile. Non è la prima volta che accade. È attualmente pendente presso il Tribunale competente una procedura ex art. 28 della Legge 300/1970 già attivata nei confronti di Asugi per analoghe condotte. Questa nuova violazione, che si inserisce in un quadro ormai sistematico di esclusione, disparità e forzature, aggrava ulteriormente la posizione dell’Azienda, che dovrà rispondere di un comportamento reiterato, consapevole e strategicamente lesivo della libertà sindacale. Per tali ragioni, UIL FPL e NURSIND stanno predisponendo una nuova azione legale ai sensi dell’art. 28, per chiedere l’intervento immediato del giudice del lavoro e ottenere la sanzione di questo ennesimo abuso istituzionale. “Non resteremo in silenzio”.