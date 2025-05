SbattoSulPatto Exxx…Polzive!!! Nuova burrasca sulla maggioranza Fvg. L’opposizione chiede chiarezza sulla crisi. Fedriga ignora. Moretuzzo: “Ci chiediamo chi comanda. Fedriga o Ciriani? Giunta delegittimata”. Spuntano i cartelli..

Il capogruppo de Il “Patto per l’autonomia” Massimo Moretuzzo spiega le ragioni della protesta-bis organizzata stamattina in consiglio regionale. Tutto nasce dalla discussione sulla legge multisettoriale e le relative interrogazioni dei consiglieri agli assessori interessati alle materie. Riguardo al tema assessori che ieri ha arroventato il dibattito, Moretuzzo osserva: “Gli assessori c’erano ma non hanno la legittimità politica per dare risposte e prendere impegni.

Delle due l’una – afferma il capogruppo – “O sono dimissionari e quindi non sono più nelle loro funzioni, oppure la remissione delle deleghe è una presa in giro e siamo davanti a una farsa

In entrambi i casi la giunta è delegittimata.