TerzoMandatoSulBagnato Exxx…Polzive!!! I presidenti non vogliono mollare la poltrona. Calpestare la tanto invocata democrazia per poter restare aggrappati al potere: Inviata una lettera al governo. Alberto Cirio li asfalta: “Il mandato deve avere vincoli, Bastano 10 anni”.

Il Festival delle regioni e delle province autonome non è stato altro che un pretesto per confermare quanto si sospettava e che viene a galla rispetto al tema del terzo mandato: I presidenti, calpestando le regole, regole democratiche, non vogliono mollare la presa della carica. Una carica di natura monocratica con poteri assoluti privi di contrappesi. Poteri che consentono al presidenti di mandare a casa, volendo, una cinquantina di consiglieri eletti dal popolo sovrano. Un sequestro della volontà popolare al limite dell’eversione. Alla pari del colpo di Stato di “Mani Pulite”. Anche i poveri assessori con la “trappola” delle dimissioni da consiglieri sono per così dire impiccati alla volontà del presidente. Se volesse, potrebbe cacciarli e dopo che loro si sono dimessi da consiglieri per fare gli assessori, resterebbero impallinati. Vero è che di fronte a queste condizioni, il presidente viene colpito da un delirio di onnipotenza ubriacante che non ha pari visto che può disporre di fondi e decidere nomine in partecipate di tutta la regione. Potere per il potere. Un presidente di regione vale più di un ministero. E’ questa “L’occasione di dialogo” che Fedriga ha commentato da Venezia in attesa di Meloni? Il presidente scrive in rete: “Per costruire insieme un regionalismo moderno e sostenibile”. No, l’occasione di dialogo era solo per scrivere una lettera a Giorgia Meloni in cui i presidenti chiedono (…) di avere prudenza sul limite dei tre mandati per le regioni. In pratica di fare un passo indietro. E sperare che Meloni e Fratelli d’Italia accolgano le richieste dei governatori. Dice Lollobrigida: “Non c’è nessun problema politico, ma solo la necessità di omogeneizzare le regole a seconda del territorio”. Una cosa è certa. I governatori euforici attendono il via libera per ri-conquistare il potere. Commedia Friulana. C’è da capire come si comporteranno gli alleati: a partire da Forza Italia che si è sempre espressa contro il terzo mandato. Tant’è che il presidente del Piemenote Alberto Cirio osserva: “Penso che il mandato in regione debba avere limiti e vincoli, abbiamo 10 anni per iniziare e concludere un percorso”. Definitivo.