E’ il manicomio dove i colpi di scena sono a ripetizione. E l’ultimo, in ordine di tempo, si è manifestato oggi, venerdì 23 maggio, nel pieno della rinnovata crisi del centrodestra FVG. Tutto nasce dall’incontro fra la Meloni e Fedriga di ieri in cui la premier aveva dato delle garanzie puntuali al presidente affinchè potesse portare a termine la legislatura: conta pure su Fratelli d’Italia. Detto fatto. Fedriga non ci ha pensato due volte e oggi, prima dell’incontro a Trieste aveva già “prenotato” l’assessora pordenonese Amirante alla sanità. Ma in Fratelli d’Italia, pur avendo preso a pretesto il settore per creare la crisi (Ciriani su Pordenone) non ne vogliono sapere. Anzi, il segretario regionale Rizzetto oggi si è messi di traverso ed ha fatto rinviare la riunione di maggioranza a questo pomeriggio alle 4. La sanità nessuno la vuole e sarà oggetto di trattativa. Resta in sospeso lo scambio. Una trattativa delicata fra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Riccardi e Fratelli d’Italia che teme agguati e le complicazioni di un settore estremamente articolato. Abbandonato l’argomento-principe: terzo mandato. Segno evidente di un nuovo passo falso del presidente. La maggior parte dei partiti di maggioranza sono contrari alla proroga. Fedriga completamente sbalinato e senza via d’uscita. Sono in molti a chiedere un pò più di pragmatismo nel governo della regione e meno esibizioni rispetto a questa pazza crisi di maggio cui ha ballato per un’infinità di volte.