Fedriga, dopo la riunione di oggi, ribadisce: “La maggioranza è compatta, abbiamo risolto anche quelle incomprensioni che senza dubbio c’erano nei giorni pregressi. La coalizione insieme – ricorda il presidente – mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante (sicuri? dopo quello che abbiamo visto in questi giorni?) della colazione. Quale coalizione? quella in cui il maggior partito dell’Alleanza ha colto l’occasione della crisi per innescare una feroce lotta interna a Fratelli d’Italia dove gli iscritti friulani non hanno mai digerito le “ingerenze” dei pordenonesi. L’occasione per una resa dei conti si è presentata con l’inaspettata azione polemica sulla sanità pordenonese del ministro Ciriani. L’esponente di governo ha tenuto il punto per un paio di settimane facendo capire che la sanità sarebbe dovuta passare a un esponente Fratelli d’Italia, visto che Giorgia Meloni aveva assicurato a Fedriga la disponibilità. Alla Lega non pareva vero che il partito di maggioranza andasse a impelagarsi in un settore che solo uno stakanovista come Riccardi potrebbe condurre. E infatti Rizzetto lo ha capito subito ed ha imposto l’altolà alle ambizioni di Ciriani e dei pordenonesi. Di che compatteza parla Fedriga? Fratelli d’Italia sconfessa il suo ministro, l’uomo di fiducia di Giorgia Meloni. Ed è caos. Quindi nessun rimpasto o scambio con Amirante. Riccardi è una garanzia e resta al suo posto. Se Fedriga vuole garantire continuità e rilancio dell’azione stessa dell’amministrazione, non può fare a meno del titolare della Protezione Civile (in fase di avvicinamento ad Autovie. L’attuale Amministratore Unico scade il 30 giugno). Con buona pace del ministro assetato di potere. Prossimamente il presidente presenterà in Consiglio una mozione sulla quale chiederò la fiducia. Fiducia su cosa? dal no al rimpasto, si è passati al rilancio. Ma cosa rilanci con 7 assessori senza deleghe? Appunto, siamo sul tavolo verde. Le restituiscono? Un’altra grande buffonata, corredata da un “Accordo programmatico in cui il principio sarà quello di una coalizione responsabile delle scelte fatte in cui appunto Fedriga sarà arbitro e garante. Se ci sarà a livello nazionale una legge sul terzo mandato, se ne sta discutendo – ha detto il governatore del veneto Zaia – è chiaro che a livello politico questo avrebbe dei riflessi anche sulle scelte della Regione Fvg”. Coalizione responsabile coi veleni di Fratelli d’Italia? E infatti il più soddisfatto dell’incontro di ieri pomeriggio è proprio il segretario di Fratelli d’Italia in regione Walter Rizzetto: “Sono soddisfatto del punto di incontro che abbiamo avuto – afferma Rizzetto – e che Fedriga sia garante e arbitro delle scelte della coalizione ritengo che soltanto parlandosi si può tentare di risolvere i problemi”. Siluro velenoso a Pordenone.