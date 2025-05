DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Dopo le lamentele di commercianti e associazioni di categoria anche lo sport si ribella alle scelleratezze di piazza Garibaldi. Un furgone dell’APU occupa per protesta gli assurdi stalli per le moto.

Alcuni giorni fa (20 maggio) in piazza Garibaldi sono apparsi una ventina di stalli per moto al posto di quei pochi restanti per le auto. La piazza è il simbolo di questa giunta ed è al centro della rivoluzione urbana marcata dall‘Ayatollah Marchiol cui tutta la maggioranza si è religiosamente piegata. Sia i cittadini, commercianti della zona e associazioni di categoria (Confcommercio), hanno respinto polemicamente la novità. A dimostrazione che gli stalli per le moto vanno nella direzione sbagliata di sviluppo urbano è arrivato un chiaro segnale anche da chi si occupa di sport e contribuisce a far crescere il capoluogo. Stamattina, si può presumere, in segno di protesta, faceva bella mostra di sé il furgone dell’APU, la squadra di basket friulana che recentemente ha raggiunto la massima serie, parcheggiato sopra gli stalli delle moto. Se anche nel mondo dello sport di livello nazionale si contestano le scelte di questa amministrazione vuol dire che a Udine sta tramontando il tratto degli Ayatollah. Serve una svolta, in tempi brevissimi sollecitata dalla mite forma di protesta dell’APU, la squadra di basket udinese contro i talebani dell’amministrazione De Toni. .