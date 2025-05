Nessun retropensiero ma solo un elemento di chiarezza su una vicenda di poltrone assai curiosa. E i lettori si chiedono: perché Erika Furlani si è dimessa dalla presidenza dell’Interporto di Cervignano? (vedi leopost) ed ha favorito la nomina della leghista assessora a Buja, Elena Lizzi? L’ex candidata sindaco a Campoformido, uscita sconfitta alle comunali di due anni fa, come anticipato su queste pagine, è stata nominata nel CDA di Italgas.

Martedì 13 maggio l’assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, ossia fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, nelle persone di: Paolo Ciocca, Paolo Gallo, Qinjing Shen, Cecilia Andreoli, Fabio Barchiesi, Costanza Bianchini e, appunto, Erika Furlani. Dimissioni necessarie per allontanare ogni dubbio su possibili conflitti d’interesse fra le due cariche. Tuttavia la posizione di Erika Furlani non si limita solo al CDA di Italgas ma si estende alla Regione Fvg. La consigliera comunale a Campoformido è una dirigente della direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. In tal senso il conflitto di interessi con la società Italgas e l’incarico regionale è pressoché lampante.