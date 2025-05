Ultim’Ora Exxx…Polzive!!! Il Friuli che perde pezzi. Voci dallo stadio Friuli: Patron Pozzo avrebbe venduto “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e l’Udinese a un fondo USA. Fedriga-TerzoMandato e Bin avevano appena sottoscritto una sponsorizzazione alla società. Finirà agli americani?

Fonte: ANSA. a Fedriga, ubriacato dal terzo mandato, non va bene una. La crisi ancorché continui a rassicurare i friulani che “sia rientrata”. E’ ancora galoppante. Ed ora ci si mette anche l’Udinese Calcio. Malgrado gli occhi di riguardo per la società da parte della regione: Alcune agenzie danno per ben avviate le operazioni di cessione del club a un fondo USA, nel pacchetto anche la sponsorizzazione di soldi pubblici FVG.

La società Udinese Calcio è stata venduta. La famiglia Pozzo, proprietaria da tanti anni, la avrebbe ceduta a investitori stranieri ancora ignoti, e per una cifra attorno ai 150 milioni di euro. La notizia, anticipata dalla Tgr Rai Fvg, è stata confermata da ambienti vicini alla società sportiva. Tuttavia, i vertici di quest’ ultima, interpellati dall’ANSA, non hanno voluto commentare. Nelle prossime ore, sempre secondo quanto anticipato dalla Rai, sarà svelato il nome del nuovo proprietario, un fondo che avrebbe sede negli Stati Uniti.