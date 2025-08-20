StampaSottoLaPanca Exxx…Polzive!!! E la chiamano Estate. Stagione da dimenticare per NordEst Multimedia Spa. Accertamenti Diffusione Stampa mese di giugno: Messaggero Veneto precipita sotto quota 20mila copie. Il Piccolo fermo a 8000. Euforia per i social.

L’ultimo report di “Accertamenti Diffusione stampa” ADS del mese di giugno 2025 relativo alle vendite dei quotidiani sono allarmanti. In particolare quelle su formato cartaceo.

Il Messaggero Veneto (nuovo editore) resta stabile a 20.000 copie (19.000) dalle 20.100 dei mesi scorsi. Diverso il quadro se si sommano anche le copie digitali che spingono la testata a 23.600 ora, giugno, scese a 23.000. Il Piccolo di Trieste non va oltre le 8.000 copie cartacee rispetto alle 8.400 copie come ottobre 2024. Il quotidiano di Trieste si salva al pelo se si sommano al cartaceo le copie digitali: 11.400. Ma l’orizzonte, per le testate del gruppo NEM è cupo. Il Mattino di Padova timbra 8.000 copie cartacee. La Nuova di Venezia addirittura 3.500!! Il Corriere delle Alpi ingessato a 2.800. Il calo è generico e le vendite sono in ribasso. Nel mese di giugno il Gazzettino formato cartaceo a giugno passa da 24.400 a 23.950. Digitale da 41.400 a 40.000. Riguardo alle vendite dei quotidiani nazionali in testa si colloca il Corriere della Sera con 109mila copie cartacee, in discesa da 119 mila. Il Fatto Quotidiano da 52 mila cartaceo a 17.600 e da 55mila a 53.300 sommato il digitale. Gazzettino formato cartaceo: 24.400, più digitale 41.400. La rete premia “Leopost” record di visualizzazioni per il sito e sulla piattaforma “TikTok”. Sull’anteprima del concerto di Venditti a Palmanova sono stati totalizzati oltre 20 mila accessi in meno di due ore. Su TikTok il caso “Lettini” a Lignano è stato visto da 30mila utenti.