SerracchianiSugliAltipiani Exxx…Polzive!!! La deputata Dem scarica il petardo dell’estate: Dietro l’espulsione del bengalese che ha minacciato Cisint si nascondono “strane coincidenze”. Non poteva essere espulso? Coincidenze temporali che lasciano perplessi.

L’europarlamentare Cisint, già sindaca di Monfalcone aveva reso noto di essere stata minacciata di morte da un uomo davanti al municipio. Sull’individuo è stato adottato un provvedimento d’espulsione (cittadino bengalese) in quanto era privo di titolo autorizzatorio a permanere sul territorio nazionale. Soltanto per un “mero errore materiale” è stata indicata la pericolosità sociale come motivazione del provvedimento. La Questura di Gorizia aveva sottolineato che l’istanza per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro era carente sotto il profilo della documentazione da produrre. Per Serracchiani ci troviamo di fronte a “strane coincidenze. “Se qualcuno mi minaccia di morte e sporgo formale denuncia spero che le autorità fermino subito il responsabile, che sia indagato per un reato molto grave e auspicabilmente condannato, non che sia mandato libero sull’aereo che avrebbe già prenotato (è stato fermato allò’aeroporto). Ciò, a prescindere dalla documentazione autorizzativa per il soggiorno. Chi commette reati in Italia deve essere perseguito e pagare qui il prezzo delle sue azioni. Lo chiediamo proprio perché giudichiamo inaccettabili questi comportamenti, se sussistono ovviamente. Sull’episodio di questa espulsione si sono accavallate versioni diverse e ‘coincidenze’ temporali che lasciano quantomeno perplessi”. Lo afferma la deputata dem e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in merito al caso del cittadino bengalese che è stato identificato e raggiunto da un provvedimento di espulsione, dopo aver minacciato di morte l’europarlamentare monfalconese Anna Maria Cisint.