MonfalconeEspulsione Exxx…Polzive!!! Con Cisin No Scherzin. Per ordine di Questore e Prefetto il cittadino islamico che aveva minacciato di tagliare la gola ad Anna Cisint è stato espulso.

Fonte “Polizia di Stato”:

«Espulso il cittadino bengalese che nei giorni scorsi aveva creato disturbo alla quiete pubblica e minacciato la Cisint.

La Polizia di Stato di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato – nel tardo pomeriggio di ieri – il decreto del Questore di Gorizia di diniego all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, il provvedimento di espulsione del Prefetto di Gorizia ad un cittadino di origini bengalesi residente nel comune di Monfalcone.

Nei giorni scorsi, l’uomo, come riportato da numerosi organi di stampa locali e nazionali ha proferito frasi contenenti minacce di morte indirizzate all’On. Anna Maria Cisint, già Sindaco di quel comune.

