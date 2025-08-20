LignanoSvalvoliamo Exxx…Polzive!!! Dal black out energetico a quello amministrativo. Il patatrac della località balneare fa precipitare le speranze per lo sport. L’ex sindaco infila la supposta adriatica agli amministratori. Dov’è finito il progetto da 150mila euro per la “Città dello sport?”. La regione ha chiuso i rubinetti anche a Lignano: Punita ed esclusa dall’assestamento di bilancio.

I cittadini non dimenticano facilmente le promesse di questa amministrazione, «Bin-Giorgi», rispetto alla “punta di diamante” un pò invecchiata del turismo FVG. Ma la “punta di diamante” (cit. B.G.) del turismo ha deluso le aspettative con la dimostrazione plastica da terzo mondo energetico esibita a Ferragosto. Steso il velo pietoso sul capitolo si cerca un salvagente per uscire dalle sabbie mobili con lo sport. Quale sport? Ne parla Fanotto, ex sindaco di lunga esperienza sull’Alto Adriatico, il leader di “Civicamente” diffonde in rete una lunga riflessione dal titolo: “Cercasi Autorevolezza” e ricorda:
«Avrete sentito disquisire molto sulla città dello sport, la punta di diamante di questa amministrazione, quell’area che sarebbe da espropriare per circa l’87% della superficie e su cui hanno speso ben 150.000 euro di masterplan !!!
Ebbene e’ tutto fermo, fermi gli stanziamenti e non pervenuti i finanziamenti». Di questo progetto se ne parla da anni. E perché è tutto fermo? Per l’ex sindaco, all’interno del palazzo si respira un “clima lavorativo di sfiducia…”. Testimoniato dalla “fuga” di alcune figure importanti nella macchina organizzativa lignanese. “Hanno incolpato gli uffici di ogni loro mancanza, minacciando una riorganizzazione giustificata con una rotazione, poi non applicata che ha provocato malcontento col risultato che sia l’avvocato che il dirigente appena assunti e ben 3 posizioni organizzative (ambiente, cultura, segreteria generale e affari legali ) hanno chiesto il trasferimento. Ricordiamo – riflette l’ex sindaco Fanotto – che la delega al personale l’ha tenuta il sindaco in persona, con un risultato a dir poco allarmante, perché la mancanza di tutte queste figure ha generato una paralisi degli uffici. Ma la cosa più preoccupante è che questa amministrazione non ha saputo costruire un rapporto paritario con la Regione, che ha iniziato a chiudere i rubinetti, tant’è che Lignano è rimasta esclusa dall’ assestamento di bilancio regionale, se non per un’integrazione su Terrazza a mare ed un finanziamento al Villaggio Bella Italia per la realizzazione di una palestra polifunzionale». Va da sé che l’autorevolezza di località preferita da Hemingway si è sbriciolata in pochi attimi. E gli esempi non mancano. «La Regione – continua Fanotto – si è ripresa non solo la gestione diretta della darsena vecchia ma anche la concessione demaniale dell’ area Ge.Tur affidandola a Promoturismo FVG ed il sindaco non ha dimostrato sufficiente autorevolezza per difendere gli interessi di Lignano, esattamente come quando ha dovuto obbedire sulla nomina della Lisagest o sull’inizio dei lavori di Terrazza a Mare».