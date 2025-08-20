LignanoSvalvoliamo Exxx…Polzive!!! Dal black out energetico a quello amministrativo. Il patatrac della località balneare fa precipitare le speranze per lo sport. L’ex sindaco infila la supposta adriatica agli amministratori. Dov’è finito il progetto da 150mila euro per la “Città dello sport?”. La regione ha chiuso i rubinetti anche a Lignano: Punita ed esclusa dall’assestamento di bilancio.

I cittadini non dimenticano facilmente le promesse di questa amministrazione, «Bin-Giorgi», rispetto alla “punta di diamante” un pò invecchiata del turismo FVG. Ma la “punta di diamante” (cit. B.G.) del turismo ha deluso le aspettative con la dimostrazione plastica da terzo mondo energetico esibita a Ferragosto. Steso il velo pietoso sul capitolo si cerca un salvagente per uscire dalle sabbie mobili con lo sport. Quale sport? Ne parla Fanotto, ex sindaco di lunga esperienza sull’Alto Adriatico, il leader di “Civicamente” diffonde in rete una lunga riflessione dal titolo: “Cercasi Autorevolezza” e ricorda:

«Avrete sentito disquisire molto sulla città dello sport, la punta di diamante di questa amministrazione, quell’area che sarebbe da espropriare per circa l’87% della superficie e su cui hanno speso ben 150.000 euro di masterplan !!!