Il presidente Fedriga e l’assessore Bin puniscono il comune di Udine (no al tendone in piazza Primo Maggio) ma non dicono una parola sul Piano “Agenda FVG Manifattura 2030”. E’ ancora nei cassetti? Sono stati individuati gli assi portanti? O è più importante punire il comune in occasione di Friuli Doc?

Tu critichi… e io ti stango. Stessa regione, 4 città, stesso mare, 2 fiumi, un milione di abitanti. Meno della metà di quelli di Roma e, meglio non fare il conto, di quanti in meno rispetto a Londra. “Quattro gatti” presuntuosi che, se gli tocchi i bottoni del comando di quella regione piccina composta da 4 città e 2 fiumi, diventano cavalli schizofrenici. E’ lo skill della nostra classe dirigente. Impegnata come non mai ad esprimere pareri non richiesti su temi mondiali: Gaza, Donbass, Ukraina, Putin, Cisgiordania e Israele. Ma nella regione dei 2 fiumi e delle 4 città litigano come forsennati per una mancata citazione. Perché è scattata la rappresaglia tra vicini di casa? Perché un assessore del comune di Udine (Venanzi) non ha lisciato il pelo a dovere all’assessore regionale Bin rispetto alla Supercoppa e gli eventi collaterali(vuoti) promossi dalla regione in occasione della partita. L’assessore Bin che scruta il traguardo delle comunali di Udine come candidato sindaco, risponde al collega Venanzi col tono saccente e poco incline ad un amministratore che dovrebbe preoccuparsi del bene di una comunità e non di rappresaglie profumate di ricino. Bin replica così allo sgarbo di Venanzi, fonte MV: “Osservo che palazzo D’Aronco è bravo a presentare in autonomia molte iniziative. Non c’è problema – ribadisce l’assessore regionale – abbiamo un territorio ampio e bello da promuovere”. Parole pesanti che scavano la fossa al centrodestra cittadino qualora volesse tentare, dopo la bocciatura di Fontani di strappare Udine al centrosinistra che, con gioia, ringrazia Bin dell’atteggiamento punitivo e discriminatorio rispetto agli udinesi. (do you remember Fontanini? “Sono il sindaco di una parte della città“)