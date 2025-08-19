MonfalconeAggressione Exxx…Polzive!!! Cosa vengono a fare gli islamici in Friuli? Picchiare gli infermieri e minacciare le nostre istituzioni. Un bengalese all’europarlamentare Cisint: “LeTaglioLaGola!!”. La mia colpa? “Aver chiuso tre moschee irregolari”. Terzomondisti e sinistra codina in silenzio. Il sindaco Fasan: “Un vergognoso attacco ai nostri principi Democratici”.

Un bengalese è stato fermato l’altro giorno in pieno centro a Monfalcone mentre urlava: “Le voglio tagliare la gola”. Ai musulmani non va giù il fatto che non possano fare il cazzo che vogliono nella città dei cantieri. Usavano edifici non adeguati a luoghi di culto senza autorizzazioni. In pratica pretendevano di trasformare negozi in moschee. L’ex sindaca Cisint ha messo le cose in chiaro e disposto la chiusura. “In Italia le regole vanno rispettate”. I beduini non accettano le regole dei paesi democratici, ma non tornano al loro paese. Il sindaco Fasan commenta: “Violenta aggressione alle Istituzioni comunali e gravi minacce di morte all’on. Anna Maria Cisint. Nei giorni scorsi, in due distinti episodi avvenuti nel centro cittadino – in particolare in piazza della Repubblica e addirittura sotto le porte di accesso del Municipio, dove è affissa la segnaletica riportante il divieto di accesso con il volto integralmente coperto – un cittadino di origini bengalesi è stato intercettato e bloccato da alcuni cittadini che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine – che in pochi istanti sono intervenute -, mentre inveiva contro l’on. Anna Maria Cisint con insulti e frasi ostili rivolte alle sue e alle nostre battaglie per la legalità e la giustizia.

Tra le parole pronunciate, anche gravissime minacce di morte rivolte all’ex sindaco di Monfalcone, come: “Le voglio tagliare la gola”. Il tutto accompagnato da insulti contro quelle posizioni – ampiamente confermate dal Consiglio di Stato – relative alla chiusura delle tre moschee abusive di Monfalcone e al regolamento comunale che vieta l’accesso ai locali pubblici con il volto integralmente coperto. “Un vergognoso e inaccettabile attacco alle Istituzioni, alla democrazia e a chi ogni giorno si spende per il rispetto della legalità e per la lotta alla radicalizzazione islamica, che – come in questo caso – si conferma un rischio concreto per la sicurezza e il futuro del nostro Paese”. Siamo sotto attacco.